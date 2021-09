$!Vico C, “El filósofo del rap”, llega a sus 50 años fortalecido por sus caídas

Vico C, con tan solo 17 años, y DJ Negro se juntaron para lanzar en el año 1989 el casete 'La recta final'. La producción contó con los temas 'Viernes 13', 'El amor existe' y 'Gusto, sexo y consecuencia' y el homónimo de la producción.

Pero no fue hasta que se inscribió para actuar en una competencia de canto organizada por el productor puertorriqueño DJ Negro cuando salió a relucir su talento y dominio del escenario.

Influenciado por el hip-hop anglosajón, que incluye el rap, el 'breakdance' y el grafiti, Vico C comenzó a componer sus primeras canciones.

Vico C nació en Nueva York, precisamente donde arrancó el movimiento del hip-hop y donde este vivió sus primeros 5 años, hasta que su familia se mudó a Carolina, municipio aledaño a San Juan.

El artista puertorriqueño Vico C , conocido como “El filósofo del rap” e histórico de ese género musical, celebra este miércoles sus 50 años, medio siglo que 'siempre' visualizó alcanzar pese a todas las caídas sufridas en su vida.

Según reflexionó 'El filósofo del rap', la edad 'no hace mucha diferencia' como factor de ser un superdotado de la composición y convertirse en un fenómeno musical, sino que, subrayó, más bien tiene que ver el interés y talento de la persona.

Tras 'La recta final', Vico C lanzó 'Hispanic Soul', que incluyó los éxitos 'Bomba para afincar', 'La inglesa' y 'Dulce, sexy, sensual', lo que supuso un gran éxito.

Les siguió otro disco, 'Xplosión', que incluyeron los éxitos 'Saboréalo', 'Cosa nuestra de barrio' y 'María'.

Pero no todo eran buenas noticias, en un viaje para actuar en República Dominicana sufrió un grave accidente de motocicleta.

DE LA MORFINA A LA HEROÍNA

Como parte de su tratamiento, Vico C recibió morfina para aplacar el dolor y posteriormente se hizo adicto a ese medicamento y a la heroína.

'Sí, pensaba que iba a llegar a los 50 años, aunque en el camino pude haber muerto de un sobredosis de drogas', admitió. 'Pero fuera de ese temor tuve la fe de que Dios no me iba a dejar morir y siempre me visualicé llegar aquí'.