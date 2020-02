Video | Alofoke, Rochy RD y Kiko el Crazy hacen presencia en la protesta

Ante la presión de los seguidores en las redes sociales, el productor urbano Santiago Matías (Alofoke) prácticamente fue “obligado” a asistir a la Plaza de la Bandera donde se escenifican las protestas frente a la Junta Central Electoral (JCE) en apoyo a la democracia y a las elecciones limpias.

Santiago Matías, quien estuvo junto a los exponentes urbanos Kiko el Crazy y Rochy RD, explicó que se “debe al pueblo” y que por eso se motivó, pese a que había declarado sobre sus reservas de la manifestación, y hasta convocó a una marcha en un lugar diferente.

En la breve visita y usando un megáfono, Santiago Matías exigió elecciones limpias y que en República Dominicana impere la democracia. Y agregó: “Yo no había venido de manera personal porque no quería ser una distracción para esos jóvenes que están luchando desde el primer día, y el que no ha venido que venga ahora, que RD los necesita”, motivó el productor del espacio radial Alofoke Radio Show.

De su lado, Rochy RD, quien tuvo un accidente de tránsito el mes pasado llegó junto a Santiago Matías en silla de ruedas y en plena recuperación. También estuvo el urbano Kiko el Crazy, quien señaló: “Todo lo que está pasando hoy en día no es culpa de nosotros, pero si no veníamos aquí, somos culpables de que siga pasando”.

Más tarde, Alofoke convocó y asistió a una misa por la paz en la Parroquia San Antonio de Padua.

La rapera Melymel es la urbana que ha permanecido toda la jornada desde el primer día, incluso, anda con la cara cubierta y con varias fundas para recoger la basura durante la protesta y al final.

Otros urbanos que han asistido son Mandrake, Nipo, Poeta Callejero, Ceky Vicini, Tivi Gunz, Lírico en la Casa, Musicologo The Libro, Lo Blanquito,Shelow Shaq, Carlitos Way, Bulova, El Dotol Nastra y otros, se unieron al igual que Melymel, a la protesta que pide defender la democracia y la renuncia de los miembros de la JCE.

No obstante, muchos usuarios han cuestionado que muchos “influencers” han acudido a la protesta de forma breve para las fotos y sus respectivos “likes” (me gusta).