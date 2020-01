$!Video | Andrés García explota contra Luis Miguel: “Te hiciste estrella gracias a mí”

“Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero. No, yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú, y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces, háblame tú, no me mandes un tercero, pero no le deseo nada malo”, explicó.

Andrés García espera que al cantante le vaya muy bien. “Hay que separar su talento de su comportamiento, canta precioso, y deseo que le vaya lo mejor posible, y le va a ir bien”.

Respecto de la segunda temporada de la serie, García espera que lo hagan bien, incluso mejor que en la primera temporada, y que cuiden la historia y la credibilidad de los hechos presentados.