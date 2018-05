VIDEO: Aracely Arámbula llama a Luis Miguel a ponerse al día con manutención de sus hijos

SANTO DOMINGO. La actriz y cantante Aracely Arámbula afirmó durante una entrevista que desea que la serie basada en la vida del padre de sus hijos, Luis Miguel, tenga éxito, para que de esa forma el denominado Sol de México se ponga al día con la manutención de sus vástagos.

Al ser cuestionada por reporteros del programa “Un Nuevo Día”, sobre si había visto la serie y su parecer al respecto la actriz expresó que por falta de tiempo sólo ha visto los promocionales.

“No he visto la serie, he visto muy poco los promocionales, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, días de la madre, así que no he visto mucho”, dijo Aracely Arámbula para el micrófono de un programa matutino.