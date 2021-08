$!Video | Así estuvo el concierto de Aventura, con Bad Bunny como sorpresa de la noche

El esperado regreso de Aventura a los escenarios tras la pandemia del coronavirus.

El Hard Rock Stadium, en Miami, vibró el sábado en la noche cuando el puertorriqueño Bad Bunny apareció en tarima durante el concierto de la agrupación Aventura.

Según reseña el periódico boricua “elnuevodia.com”, esa fue la primera vez en que el popular exponente de música urbana cantó en vivo el nuevo tema “Volví” que estrenó hace una semana y donde comparte cartel con el grupo dominicano.

Varios integrantes de la agrupación, así como personalidades de las redes sociales, publicaron vídeos del momento en los que se ve a Bad Bunny aparecer repentinamente en el escenario. Por ejemplo, en un vídeo publicado por Jorge Pabón “Molusco”, pero que fue grabado por el dominicano Darlyn Portes, se vio como antes de comenzar el tema, Romeo Santos, cantante de Aventura, se dirigió al público mientras era acompañado por otros integrantes de la agrupación.

“Dicen que los himnos no se comprueban en las redes sociales, sino aquí en los estadios”, se escuchó decir al intérprete, quien continúo su elocución con un tono enérgico. “Miami, are you ready?” Momentos después sonó el tema donde se fusionan los ritmos de la bachata con el del reguetón.