Video | Daddy Yankee no fue la primera opción para “Despacito”, era Nicky Jam y Luis Fonsi lo explica

“Despacito” es la canción latina de la década, según el reconocimiento otorgado por los Premios Billboard de la Música Latina.

Por semanas se mantuvo sola en los números uno de las principales listas y su videoclip fue el más visto de YouTube hasta que recientemente fue destronado por “Baby Shark”, la popular canción infantil surcoreana, al alcanzar las 7,044 millones de reproducciones.

Otra curiosidad del legendario tema es que, por increíble que parezca, Daddy Yankee no fue la primera opción para "Despacito" con Luis Fonsi, en realidad fue su colega Nicky Jam.

Esta revelación la hizo Fonsi en una entrevista con el propio Nicky en su programa "The Rockstar Show" de su canal de YouTube.

En el cuarto episodio de las entrevistas, ambos hablaron del tema. ¿Por qué Nicky no decidió grabar? Así él lo explica:

"No es ningún secreto que tú (Fonsi) y yo íbamos a hacer la canción juntos, le doy gracias a Dios que no fui yo porque Yankee era el apropiado para este tema, le dio el sabor a esta canción... La razón por la cual no salió conmigo no fue por ningún tipo de rechazo, era simplemente que yo salía con mi sencillo ‘El amante’ y Fonsi con el de él, teníamos que cuadrar el tiempo y no daba... Fonsi ya quería salir con su canción y lamentablemente son cosas en pasan hasta en películas", confesó el intérprete de "Travesuras".

"Me tocó salirme de ese palo y entró alguien que yo creo que le sumó muchísimo más e hizo tremendo trabajo", dijo Nicky.

A esto Fonsi le agregó que tenía la canción escrita con la compositora panameña Erika Ender y medianamente lista desde tres años antes de que saliera, y en una reunión con unos productores en su estudio mientras tocaban instrumentos, les fueron agregando melodías que daba un temas más urbano y con influencias de la música boricua, por lo que era necesario agregarle el toque con un artista de reguetón.

"El tema tenía mucha magia, pero no sabía que sería ese éxito... La música urbana y latina en general llevaban muchos años tratando de romper esa puerta. Dieron varios golpes con Shakira, Enrique Iglesias, Nicky Jam con ‘El perdón’, Gloria Estefan, Jon Secada y otros. Gracias a Despacito esa pared se rompió y después, con buena música siguieron todos ustedes, y básicamente dijeron -llegamos y nos vamos a quedar-", manifestó Luis Fonsi.

“Despacito” encabezó la lista “Hot Latin Songs” de Billboard durante 56 semanas (no consecutivas), un récord para cualquier canción latina desde el inicio de la lista en 1986.