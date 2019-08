$!VIDEO | Desde ropa interior sexy hasta un buen maquillaje: las exigencias de Fefita para su funeral

Fefita La Grande no deja indiferente a nadie. Durante una entrevista con el Gordo y La Flaca lo demostró. Paralizó el Alto Manhattan.

Allí habló de diversos temas, entre ellos, su relación con un hombre menor, y cómo quiere que sean sus honras fúnebres.

Entre fanáticos que no paraban de tomarle fotografías, la Soberana de la música típica señaló: “Durante el velorio que van a ser como cinco días, tienen que maquillarme y ponerme bien bonita. Que me pongan una bata sexy y unos colaless”, dijo ante el asombro de la periodista. Durante la entrevista también amenaza a su maquillista, a quien dice le va a “salir” si no la pone “bonita” para su funeral.

Sobre su figura confesó que nunca se ha realizado cirugías estéticas. Y adelantó entre bromas que realizará su propia telenovela.

La acordeonista dominicana de 74 años de edad se comprometió en matrimonio con su actual pareja, 24 años más joven que ella, reveló cómo se siente ante tal posible enlace.