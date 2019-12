$!Video | El día en que Frank Sinatra cantó en Altos de Chavón

Un diciembre 12 de diciembre hace 104 años, nació Frank Sinatra, uno de los grandes artistas de todos los tiempos a nivel mundial. Él fue un cantante y actor estadounidense, considerado una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y que dejó a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música.​ Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, llevándolo a los escenarios más importantes de todo el mundo.

Precisamente, el cantante nacido en New Jersey fue el encargado de inaugurar uno de los escenarios más importantes de República Dominicana y el Caribe, Altos de Chavón. Con su presentación se abrió una lista de grandes artistas que han desfilado por las piedras de chavón.

Este famoso lugar musical fue inaugurado con Sinatra en el año 1982.

El Concierto por las Americas tuvo lugar el sábado 20 de agosto 1982 en el anfiteatro de Altos de Chavón con otros artistas, además de Frank Sinatra, como Buddy Rich, Heart and Santana y más de 5,000 fans, los cuales solo pagaron RD$50 (US$2) para la entrada

Frank Sinatra abrió el concierto con Buddy Rick y juntos actuaron 19 canciones, incluyendo los clásicos “Strangers in The Night”, “I’ve Got You Under My Skin”, “I Get a Kick Out of You”, terminando con “Theme From New York, New York.”

De acuerdo a las reseñas de la época se trató de una noche mágica donde el artista se lució con su gran voz.