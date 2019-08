$!VIDEO | El Mayor Clásico acepta las disculpas de Mariasela Álvarez, pero...

View this post on Instagram

DISCULPAS ACEPTADAS | Señora #MariaselaAlvarez, quizá a usted no le agraden los artistas urbanos, quizá usted tampoco sabe los sacrificios, las malas noches, el trabajo que pasamos los artistas para lograr nuestros sueños y convertirnos en jóvenes que logremos sustentar nuestras familias y venga una persona quien se supone es una profesional en su área con tantos años de profesión y querer ensuciar mi imagen, mi nombre y acusarme de cosas muy delicadas sin usted tener pruebas, usted sabe muy bien el daño y las consecuencias que pueden provocar sus falsas alegaciones!!??