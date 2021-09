Video | La fuerte advertencia de Daddy Yankee a los nuevos talentos

No es casualidad que el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee tenga el mote de "El máximo líder del movimiento".

Con casi 30 años en la música colocado en la cima el género del reguetón puede hablar con propiedad del presente y futuro del ritmo.

Por eso, a los jóvenes que están incursionando les lanzó una advertencia: no acepta llorriqueos ni tampoco grabará con artistas así.

"Los que están empezando y lloriqueando, no puedo hablar con él. Artistas nuevos que estén quejándose, me voy, ni lo atiendo, porque con todas las plataformas que existen hoy en día. Mira, nosotros empezamos con nada y no nos quejamos. Si usted está empezando hoy en día y se está quejando, es un perdedor. Punto y se acabó”, fueron las contundentes palabras del "Big Boss" tras explicar que pueden trabajar creando su propio movimiento en diferentes plataformas.

Sobre su propio futuro, dijo que no necesariamente está en la música. Podría estar, en cambio, en la industria audiovisual.

“Esa es la transición mía como productor y como marca”, dijo Daddy Yankee. “No todo es la música”, agregó.

El superastro del reguetón, que será homenajeado con el premio Billboard Salón de la Fama la noche de este jueves durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina, acaba de superar los 1,000 millones de reproducciones digitales de su éxito mundial “Problema”, su 24to en llegar al No. 1 de la lista Latin Airplay de Billboard.

Daddy Yankee hizo sus declaraciones en una de las conferencias realizadas durante la Semana de la Música Latina de Billboard, que regresó este año a Miami con actuaciones en vivo y paneles que han incluido a artistas como Karol G., Natty Natasha, Farruko y Nicky Jam, entre otros.

El cantante dijo que en su carrera hubo muchas transiciones y que, al principio, el negocio de la música urbana giraba en torno a los DJs, que eran los que ganaban el dinero.