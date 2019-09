$!VIDEO | La irónica respuesta de Residente al “pataleo” tras nominaciones de los Latin Grammy

Al final del audiovisual el cantante del rap hace una reflexión sobre la situación asegurando que esas cosas que deben pasar a un segundo plano; además se puso como ejemplo, pues según él desde hace 15 años no ha ganado un Grammy, al igual que artistas como Ruben Blades, que prácticamente han sido ignorados, sin embargo, él nunca ha salido a mendigarlo. ¿Qué cree de esta respuesta?

“El pataleo”

El primero en escribir sobre lo que consideró un golpe al género urbano, y en especial al trabajo de las mujeres fue el productor puertorriqueño Raphy Pina. El presidente de la compañía Pina Récord. Explotó en su cuenta de Instagram con un mensaje bastante subido de tono.

“Yo apoyo el talento femenino y aunque no me llaman la atención los premios, lo comento para que no pidan favores ni mucho menos publicidad con el poder femenino”, escribió el productor, que también se quejó porque Romeo Santos también fue ignorado.