$!VIDEO | La razón por la que Juliana O’Neal regresará a los escenarios

“Es que la vida no se compra, es que la vida viene hecha, en circunstancias casi ciertas, que no definen su belleza”, prosigue Yiyo Sarante y luego Kinito Méndez, para así dar paso a cada uno de los cantantes que formaron parte del inspirador tema. El coro dice “y no se puede comprar, la vida no, no se puede comprar, la vida no y no se puede comprar”.

La canción y su vídeo son toda una celebración a la vida, en la cual se siente el gozo, la alegría, la complicidad, el deseo de seguir adelante, de no dejarse derrotar, de salir victorioso. En algunas escenas, algunos bailan juntos, otros lo hacen solos, pero con igual entusiasmo.