Video | Mozart La Para y Dalisa Alegría acuden a la protesta y entregan botellas de agua

El cantante urbano Mozart La Para y la actriz Dalisa Alegría llegaron la noche de este viernes a la protesta en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral (JCE), y les entregaron botellas de agua a los manifestantes desde el techo de un vehículo.

Mozart La Para es otro de los urbanos que dice presente tras la ola de críticas por no asistir a la protesta, aunque se ha expresado en sus redes sociales usando la bandera tricolor en apoyo a la democracia. No obstante, sus fanáticos lo han atacado por manifestar apoyo a Puerto Rico en su momento de crisis, al igual que El Alfa, quien no se ha manifestado en la Plaza de la Bandera.

Dalisa Alegría expresó apoyo en sus redes sociales con la frase “No hay democracia sin lucha”. La pareja, que anunció su compromiso el pasado 24 de diciembre, fue acogida y rodeada por los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

También este jueves y, ante la presión de los seguidores en las redes sociales, el productor urbano Santiago Matías (Alofoke) prácticamente fue “obligado” a asistir a la Plaza de la Bandera donde se escenifican las protestas frente a la Junta Central Electoral (JCE) en apoyo a la democracia y a las elecciones limpias.

Santiago Matías, quien estuvo junto a los exponentes urbanos Kiko el Crazy y Rochy RD, explicó que se “debe al pueblo” y que por eso se motivó, pese a que había declarado sobre sus reservas de la manifestación, y hasta convocó a una marcha en un lugar diferente.

En la protesta que tiene cinco días y va rumbo al fin de semana, la rapera Melymel es la urbana que ha permanecido toda la jornada desde el primer día, incluso, anda con la cara cubierta y con varias fundas para recoger la basura durante la protesta y al final.

Otros urbanos que han asistido son Mandrake, Nipo, Poeta Callejero, Ceky Vicini, Tivi Gunz, Lírico en la Casa, Musicólogo The Libro, Lo Blanquito, Shelow Shaq, Carlitos Way, Bulova, El Dotol Nastra y otros, se unieron al igual que Melymel, a la protesta que pide defender la democracia y la renuncia de los miembros de la JCE.

Muchos usuarios se cuestionan si la presencia de los artistas se debe a la presión de los fanáticos y la validación en redes o si su sentir es de corazón.