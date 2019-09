$!VIDEO | Natalia Jiménez toca como en sus inicios en el tren de Bilbao

Hay artistas que no olvidan sus raíces y tampoco olvidan como fueron sus primeros pasos en la música.

Esto sucedió con la cantante española Natalia Jiménez, ex vocalista de “La quinta estación”, quien estuvo visitando su natal Bilbao, en España.

Allí recordó los días donde se sentaba a tocar en las estaciones del tren a cambio de la atención de los ajetreados pasajeros y porque no, de algún agrado monetario mientras cantaba.

“Cuando estuve en Madrid hace unas semanas, no pude resistir las ganas, y me fui tocar en la estación del Metro Bilbao, donde yo tocaba cuando empezaba en la música. Y ahí sentada me di cuenta de todo lo que he pasado, lo bueno y lo malo, para llegar hasta aquí. La satisfacción de tocar para la gente y que no me conocieran fue lo máximo. Como volver a ser quien fui...Esos euritos que me tiraron aquel día valieron millones para mi corazón.❤️Gracias a todos por haberme cumplido el sueño de convertirme en artista. @aqvaman1 @arnold_hemkes @gibsonespanol @gibsonguitar”, escribió Jiménez agradecida de todo lo logrado y como muestra de que los sueños se cumplen.

En el Metro de Bilbao cantó “Amor eterno” popularizada por la española Rocío Durcal.

Con guitarra en mano y el estuche del instrumento al lado la gente al pasar le dejaba unos cuantos euros.

A continuación los videos: