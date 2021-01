Video | Waddys Jáquez: "Yo hablo por cada inocente que cae en una redada"

El bailarín, actor y productor de teatro Waddys Jáquez explotó la semana pasada contra la prepotencia militar que a su juicio caracteriza a los policías de la República Dominicana, asegurando que viene arraigado gobierno tras gobierno y que esto debe parar.

Jáquez recibió la respuesta de un miembro de la institución, el cantante Rafael Estephan, quien aseguró que un gran problema es que muchas veces "el ciudadano no respeta la autoridad".

Este martes 19 de enero, Jáquez quiso cerrar el tema de los abusos policiales con otro video escrito y narrado por él y con imágenes de enfrentamientos entre policías que han sido reseñados en la prensa, además de otros datos históricos.

"Siempre habrá una excusa para usar el poder en exceso, hoy es el COVID-19 y de seguro mañana será otra...Yo no hablo por mi, hablo por mil historias acumuladas en mi pecho y mi garganta. Yo hablo por cada inocente que cae en una redada, que queda preso y sin derecho a la palabra", expresó en el corto que publicó en su cuenta de Instagram.

Dijo que no critica a los que hacen su trabajo, él critica la forma. "Critico el poder de un sistema heredado, obsoleto, que se niega a admitir sus errores".

Insistió en que "debemos cambiar" y espera el momento en que los agentes del orden sean entrenados en derechos humanos.

"Entiendo que el respeto a las autoridades no puede ser negociable como tampoco puede ser negociable el respeto al ciudadano común porque la justicia es un camino de doble vía", agregó el jurado de Dominicana's Got Talent (DGT).

"Con esto cierro el tema. No quiero decir más de lo que dije. Recordar siempre es saludable, para que no se nos olvide, para que juntos busquemos una salida, para que todos lo escuchen por si un día "Me Falla La Memoria", concluyó.

Respuesta de un cantante y policía

En el video anterior, el actor dijo estar consciente de que los dominicanos no son “fáciles”, pero que no se puede negar que dentro de la entidad policial reina la prepotencia, lo que les lleva a ejecutar la violencia.

En ese momento sus afirmaciones encontraron respuesta en el cantante Rafael Ramirez, conocido en el mundo artístico como Rafael Estephan, integrante de la banda Ciudad de Ángeles, quien es miembro de la Policía Nacional, asegurando que cómo él quiere que los miembros actúen cuando son recibidos de forma violenta por parte de la población cuando realizan sus funciones, algo que a su juicio a quedado evidenciado con la violación sistemática del toque de queda por el coronavirus.

"Nadie quiere respetar esa la autoridad. También nos encontramos con muchos ciudadanos prepotentes que entienden y creen que pueden tratar al miembro policial como les de la gana y eso no se le va a permitir a nadie", reiteró el también cantante y actor.