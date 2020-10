$!(What's the story) Morning Glory?, el mítico álbum de Oasis, cumple 25 años

Londres, 2 oct (EFE).- Considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, (What's the story) Morning Glory?, de Oasis, cumplió este viernes 25 años como una de las bandas sonoras que definió el pop británico de los años noventa.

Publicado en 1995, encumbró a Oasis como uno de los grupos de rock alternativo y britpop con temas como Wonderwall, Don't Look Back In Anger o Some Might Say, que consiguieron vender más de 22 millones de copias en todo el mundo.

Además, en 2010 logró el premio al mejor álbum en los 30 años de historia de los premios Brit, los galardones de la industria británica.

Sin embargo, la rivalidad que existía entre los líderes de la banda, los hermanos Liam y Noel Gallagher, cantante y compositor respectivamente, marcó la trayectoria de la banda, hasta el punto de que su continuidad se puso en duda durante la grabación de este trabajo.