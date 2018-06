Willie Colón reaviva su conflicto con Ruben Blades: “Él siempre tenía un plan, pero yo pendejo”

SANTO DOMINGO. El conflicto de nunca acabar. Willie Colón y Ruben Blades vuelven a ponerse los guantes, esta vez es el estadounidense de origen puertorriqueño quien le tira a la yugular al panameño.

Colón escribió este viernes en su cuenta de Instagram que su ex amigo nunca jugó leal en su relación profesional.

“Él siempre tenía un plan pero yo demasiado pendejo; ni me daba cuenta cuando él se sentaba a mi derecha para que su nombre saliera primero”, advirtió Colón en su cuenta de Instagram, el comentario tuvo decenas de respuestas de sus fanáticos en su apoyo.

La amistad entre estos dos artistas terminó tras un conflicto por incumplimiento de contrato en 2003.

Colón alegó que Blades no le pagó el dinero acordado por ese concierto y lo demandó por incumplimiento de contrato, explicó en un comunicado Morgalo. El panameño siempre adujo, por su parte, que ambos fueron engañados por los productores a través de la oficina de Martínez, Morgalo & Asociados (M&MA), de la que era socio el autor del libro.

Hace par de años el cantante y actor panameño Rubén Blades descartó una reconciliación con su antiguo compañero Willie Colón, del que resintió sus continuos "insultos" y faltas de respeto.

“Yo no tengo absolutamente nada que ir a buscar con una persona que me insulta, que me falta el respeto, yo no tengo, yo no puedo”, explicó en ese momento Blades.

Los artistas cantaron y produjeron juntos temas de salsa durante varias décadas