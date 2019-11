$!Nadie sabe quién es Eduardo Halfon, ni siquiera él mismo

París, 7 nov (EFE).- Con barba canosa de varios días y uno de sus libros debajo del brazo, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon aparece por una calle de París, donde reside este año preparando sus nuevos relatos, y no tarda en confesar: '¡Estoy harto de Eduardo Halfon! O me mata él o lo mato yo'.

SALVADO DE AUSCHWITZ

‘No sé. Ahora estoy en París, no sé donde iremos después. Empecé a deambular a los 10 años pero te diría que empecé mucho antes porque crecer en una familia judía en un país donde apenas hay judíos es muy extraño’, dice.

Pero no es él, insiste en una entrevista con EFE en su apartamento de París. Es otro Halfon más inseguro, uno que fuma mucho y es menos neurótico, que conoce a muchas mujeres y tal vez imagine más guapo.

SIN RAÍCES

De esa infancia en Guatemala, a la que vuelve continuamente en sus cuentos, guarda recuerdos de no pertenencia: sus amigos hacen la primera comunión, él no; sus amigos celebran la Navidad, él no.

‘No tengo raíces, aún no las tengo’, dice, y cuenta que su hijo esta semana volvió de la guardería cantando ‘Jingle Bells’, aunque tampoco ahora, casado con una católica hija de un excura español, celebra la navidad.

Con la literatura ha recuperado su lengua materna, que reaprendió al regresar a su país de origen a los veintitantos tras abandonar su profesión de ingeniero. Con ella vuelve a una Guatemala de la que de nuevo tuvo que escapar cuando empezó a publicar, aunque aún no se explica por qué recibió amenazas que le invitaban a dejar el país.

No gustó, por muy sutil que fuera, la denuncia social que esconden sus cuentos.

Ahora vive con su familia una vida nómada pero va una o dos veces al año con la inseguridad con la que viven los guatemaltecos: ‘de que te roben, de que te secuestren, de que asalten. Yo diría que hay más inseguridad que nunca’.

Por las noches, sucumbe a la dictadura narrativa de su hijo de tres años, quien le pide las mismas historias una y otra vez: ‘Papá, cuéntame lo que me pasó ayer en el parque’, ‘papá, cuéntame lo de cuando lloré porque no me diste un chocolate’. Y Halfon se lo cuenta otra vez.

En sus cuentos nadie sabe exactamente quién es Eduardo Halfon, aunque él lo intuye: ‘Soy un cuentista, en todas las acepciones de la palabra’. EFE