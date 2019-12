$!Netflix arrasa en unos Globos de Oro que recuperan a Eddie Murphy

Netflix arrasó este lunes en los Globos de Oro con 'Marriage Story' y 'The Irishman', como los filmes más nominados, y dos series entre las tres con más opciones, 'The Crown' y 'Unbelievable'. Todo ello en una edición en la que Eddie Murphy regresa a lo grande y Meryl Streep bate récords.

Y en la que las mujeres están ausentes en la categoría de mejor dirección, donde la última nominada fue Ava DuVernay en 2015 por 'Selma'. Sin olvidar que la única que se ha llevado este premio en la historia de los Globos de Oro es Barbra Streisand por 'Yentl', y eso fue hace 35 años.

En el apartado de cine, la plataforma de 'streaming' logró que el filme de Noah Baumbach 'Marriage Story', inspirado en el estilo de su adorado Ingmar Bergman, haya sido el más nominado, con seis candidaturas -mejor drama, actriz (Scarlett Johansson), actor (Adam Driver), actriz secundaria (Laura Dern), guion y banda sonora-.

Seguida de cerca de la épica historia de la mafia de Martin Scorsese, que acumula cinco nominaciones -mejor película, actor secundario (Al Pacino y Joe Pesci), director y guion-.

Además de que 'The Two Popes', del brasileño Fernando Meirelles, también de Netflix, logró cuatro candidaturas, incluida la de mejor película, categoría claramente dominada por la plataforma.

Mientras que en lo que se refiere a televisión, Netflix ha colado dos de sus series entre las tres favoritas, con cuatro nominaciones, 'The Crown' y 'Unbelievable', a las que se une 'Chernobyl', la serie fenómeno del año, de HBO.

Un dominio de Netflix que ha dejado de lado muchas otras curiosidades de esta edición, que recupera a uno de los cómicos más populares de la historia, Eddie Murphy, que vuelve a ser nominado a un Globo de Oro por 'Dolemite Is My Name', 13 años después de llevarse el premio a mejor actor secundario por 'Dreamgirls'.

Fue su primer y único Globo de Oro de cinco nominaciones, que ahora llegan a la sexta con una comedia con la que recupera el estilo de cine que le hizo famoso en los años ochenta.

Pero para nominaciones, las de Meryl Streep, que sigue batiéndose a sí misma.

Con la candidatura lograda hoy como mejor actriz secundaria en una serie limitada por 'Big Little Lies', llega a su 31 nominación en unos premios que la han galardonado en ocho ocasiones, además del Cecil B. DeMille a toda su carrera.

Y es la primera vez que resulta nominada como secundaria de una miniserie, única categoría de interpretación de los Globos de Oro en la que no había inscrito aún su nombre.

En el lado opuesto una nueva generación de actrices que consiguen su primera nominación al Globo de Oro y las tres en la misma categoría, protagonistas de una película de comedia o musical: Awkwafina ('The Farewell'), la cubana Ana de Armas ('Knives Out') o Beanie Feldstein ('Booksmart').

No tan juvenil pero igualmente de estreno como nominado a los Globos de Oro está Daniel Craig, por 'Knives Out', un premio por el que se enfrentará con el candidato más joven de la edición, Roman Griffin Davis ('Jojo Rabbit').

Entre los pesos pesados de la actuación que están nominados este año en los diferentes apartados destacan, además de Streep, Jonathan Pryce ('The Two Popes'), Cate Blanchett ('Where'd You Go, Bernadette'), Emma Thompson ('Late night'), Kathy Bates ('Richard Jewell'), Michael Douglas y Alan Arkin ('The Kominsky Method'), Olivia Colman ('The Crown'), Nicole Kidman ('Big Little Lies'), Russell Crowe ('The Loudest Voice'), Helen Mirren ('Catherine the Great') o Emily Watson ('Chernobyl').

Pero si hay una categoría en la que el nivel es tremendo es en la de mejor actor secundario de cine, con Tom Hanks ('A Beautiful Day in the Neighborhood'), Anthony Hopkins ('The Two Popes'), Joe Pesci y Al Pacino ('The Irishman') y Brad Pitt ('Once Upon a Time... in Hollywood').