Las edades terminadas en 9 pueden influir en conductas de infidelidad

Las razones de una infidelidad suelen ser la insatisfacción emocional y sexual, y sobre todo falta de comunicación buena. ( FREEPIK )

A partir de la segunda década de vida, las edades que terminan en el número 9 pueden marcar crisis vitales en quienes cumplen años, aumentando el riesgo de infidelidad en la pareja, según explica Silvia Rúbies, directora de comunicación en España de la plataforma de citas Gleeden, con millones de usuarios en Europa y América.

"Las edades que terminan en 9 (29, 39, 49, 59 años...) representan puntos de inflexión emocional y sexual en la vida adulta", afirma Rúbies, en referencia a este fenómeno que el equipo de Gleeden denomina informalmente "la Regla del 9".

Señala que "esos momentos en los que las personas se preparan mentalmente para el cambio de década suelen ir acompañados de crisis de identidad, búsqueda de validación y replanteamientos vitales, que en muchos casos derivan en una redefinición del deseo y la fidelidad dentro de la pareja".

Sobre todo, "a partir de los 39 años, las crisis existenciales hacen que las personas cuestionen todo lo que tienen, y la relación de pareja es el primer foco de ese cuestionamiento", según esta portavoz.

Las edades de la infidelidad

Según Gleeden, en España la edad media de las usuarias de esta aplicación de citas que incurren en una infidelidad ronda los 39 años, mientras que la de los usuarios se sitúa en torno a los 37 años, cifras similares a las de Francia (alrededor de los 40 años en las mujeres y 38 años en los hombres) e Italia (alrededor de los 41 años tanto en mujeres como en hombres).

Explican que la situación es diferente en países latinoamericanos como Colombia, Brasil y México, donde la edad media a la que las usuarias y los usuarios de Gleeden son infieles oscila entre los 31 y 33 años.

Estos datos refuerzan la idea de que, en Europa, la infidelidad no es un fenómeno juvenil como en América Latina, sino una respuesta emocional y relacional vinculada al paso del tiempo, la rutina y la búsqueda de felicidad y renovación personal, según Rúbies.

"A los 29 años, muchas personas enfrentan sus primeras tentaciones: comienzan a evaluar si su vida va en la dirección que desean", afirma por su parte Eva Moreno, sexóloga y terapeuta de pareja de Gleeden.

"A los 39 años, la atención suele centrarse en la familia y los hijos, y la pareja se relega a un segundo plano. Este desequilibrio puede generar sentimientos de desconexión, monotonía o falta de deseo, impulsando a algunos a buscar fuera de su pareja lo que sienten perdido dentro del hogar", añade Moreno.

"En torno a los 49 años, las personas observan que algunas de sus amistades que se han separado viven ´una segunda juventud´, lo cual puede despertar —en quienes siguen casados o en pareja— un deseo de recuperar la pasión y la curiosidad sexual", de acuerdo con Moreno.

A esas edades, "sobre todo en las mujeres, la independencia económica y el autoconocimiento facilitan una revolución del deseo, en busca de emoción y autonomía emocional", añade esta sexóloga.

Explica que "en las décadas posteriores, a partir de los 50 y los 60 años, la tendencia cambia: el deseo sexual no desaparece, sino que se transforma. Muchas personas buscan fuera del matrimonio una vía de vitalidad, placer y validación, sin que necesariamente quieran romper con la relación estable de toda la vida", señala Moreno.

En el caso de España, y según un estudio de la consultora Dive para Gleeden, las mujeres de 51 a 60 años son más activas sexualmente que las treintañeras, un fenómeno que atribuyen a que "la experiencia, el autoconocimiento y el empoderamiento sexual femeninos conducen a una mayor conexión con el placer, frente a etapas previas donde el trabajo y la maternidad suelen desplazar el deseo a un segundo plano".

Mujeres y hombres infieles en América y Europa

Consultada por EFE acerca de si "la regla del 9" se aplica por igual a mujeres y hombres, Moreno señala que "coincidiendo con el final de un ciclo vital, las razones que pueden conducir a la infidelidad se producen más en el contexto de la relación de pareja que en función del género de las personas".

Las razones de una infidelidad suelen ser la insatisfacción emocional y sexual, y, sobre todo, la falta de una comunicación adecuada, empática y asertiva, según esta terapeuta.

Moreno enfatiza que, si en una pareja "no se comunican las respectivas necesidades, se entra en la rutina y queda insatisfecha la necesidad de validar y alimentar la autoestima, lo que puede llevar tanto a hombres como a mujeres a ser infieles".

Añade que "si bien algunas personas pueden utilizar la infidelidad como detonante de una ruptura, cuando la relación extramatrimonial se asocia a un cambio de ciclo vital, la persona infiel no tiene la intención de romper la pareja, sino de buscar un incentivo que le ayude a estar mejor en dicha relación".

"Curiosamente, en España, Italia y Francia las infidelidades comienzan a edades más tardías (a partir de los 30 años y hasta los 60 o 70 años), mientras que en Colombia, Brasil y México las personas empiezan a ser infieles a edades más tempranas, y, a medida que envejecen, dejan de serlo con la misma frecuencia", explica Moreno.

Consultada acerca de la vigencia de "la regla del 9" en Estados Unidos, Moreno señala que este fenómeno también ocurre en ese país, donde, de hecho, comenzó a hablarse del impacto de los cambios de ciclo en la vida de las personas en la década de 1960, cuando un especialista acuñó el término "crisis de madurez", refiriéndose al tránsito de los 39 a los 40 años en los hombres.

"Aquella ´crisis de madurez´, que ahora denominamos ´la regla del 9´, la experimentan tanto hombres como mujeres al producirse un cambio de década en su edad", puntualiza.

Cambios de ciclo y reinicio vital

En todo caso, los cambios de ciclo —cuando se cierra una década de vida y comienza otra— llevan a las personas a buscar significado en su vida, evaluarla y hacer un balance entre lo que han querido ser y tener y lo que realmente son y tienen, lo que a menudo conduce a un reinicio vital, independientemente de que vivan a un lado u otro del Atlántico, según esta especialista.

Moreno considera que "este fenómeno se relaciona con nuestras creencias acerca de la edad, ancladas en una visión edadista de nosotros mismos, que nos lleva a pensar que, al cumplir cierta cantidad de años, ya deberíamos haber alcanzado determinados objetivos".

Las infidelidades asociadas a los cambios de ciclo vital o "regla del 9" también se relacionan con la influencia cultural de una sociedad que asocia la juventud al éxito y al dinamismo, vinculando los cambios de década con la pérdida de atractivo, según esta experta.

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