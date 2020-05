$!¿Qué pasó? Hony Estrella y Nashla Bogaert enfrentadas en Instagram

Que dos personas sean amigos no quiere decir que tengan que opinar igual respecto a un tema o que no puedan debatir. Eso es lo que muchas personas no han entendido en el intercambio de opiniones que tuvieron las comunicadoras y actrices Hony Estrella y Nashla Bogaert.

Y es que, luego que las talentosas comunicadoras hablaran sobre cómo ocupar su tiempo ante el coronavirus, muchos de sus seguidores han intervenido para atacar a una y otra.

De acuerdo a una nota publicada por el portal ensegundo.do, todo inició cuando Hony Estrella rechazó una invitación que le hizo su excompañera de labores de varios programas, Nashla Bogaert de entrar a la aplicación de Tik Tok, donde se ha hecho muy popular, ya que es sabido de las habilidades de Estrella para bailar y cantar.

Según el medio, Hony rechazó a Nashla bajo el entendido de que en este momento prefiere colaborar repartiendo alimentos y no dando un show para la red social de TikTok.

El portal Al Paso de los Famosos, hizo captura de la discusión y la subió a su cuenta de Instagram.

“Baila un poquito” le dijo Nashla a Hony Estrella quien respondió que prefería a llevar comida, a lo que Nashla le contestó que se pueden hacer ambas cosas.

La situación no se quedó allí, Hony Estrella volvió a responder manifestando a Nasha lo siguiente: En algún momento este país entenderá?, Sii tal vez!, media isla con ínfulas de país, mientras el pueblo se cae a pedazos yo me pongo a bailar y el pueblo me aplaude?? OK Estoy entendiendo!!! Se mueren las personas y yo salgo a dar pelo y el pueblo lo disfruta??? OK este es el camino correcto .... Bravo al que lo haga Jesu!! Que vacío!! Pan y circo, para la república!!!! Venga !!! No ombe no, no me fuña tu a mi!

Nashla se refugió en un escrito sobre las bondades de bailar para cerrar la conversación: “Bailar: Remedio para la adversidad, maravilloso artículo de @pandorard, para hoy, el día internacional de la danza que demuestra la poderosa terapia de bailar. Por qué bailamos, qué nos regala, léelo, será de mucho provecho.