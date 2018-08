Roberto Salcedo afirma que Robertico compró “con su dinero” las mochilas que repartió

”Criticar sin hacer, es un acto supremamente perverso”

El planteamiento del miembro del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue publicado en su cuenta de Instagram, en la cual calificó de acto perverso los cuestionamientos recibidos. “Roberto A. Repartiendo Mochilas compradas con su dinero. Pero solicitar para llegar a más niños siempre será un acto de nobleza para quien lo haga. Criticar sin hacer, es un acto supremamente perverso”.

Muestras de apoyo

El post de Salcedo recibió diversas muestras de respaldo.

“El patrimonio es del pueblo y el pueblo somos nosotros los habitantes, los que día a día contribuimos con nuestros impuestos a la compra de esos utensilios. Solicitar abierta y claramente en una comunicación es sinónimo de transparencia y hasta se convierte en un vehículo de ayuda en la distribución. Delito seria pedir para vender y hasta si es distribuido en una actividad política, que no es el caso. Adelante”, le dijo lmnunezd@fsanchezg01 .

“Felicidades Robertico, por gestionar esos útiles. En la mayoría de los casos no llegan a donde realmente se necesita. Se queda en un solo grupito. Ve a los distritos educativos para que veas, llenos de libros que se invierte cada año y no lo reparten. Prefieren que se dañen y esos útiles no llegan a la población necesitada. expresó johamnapcr

“Como sea lo importante es que hay niño que le llegaron eso y que alguno no tocamos del gobierno ni otra institución, ojalá yo que le den a todo los niños que conozco, un gasto menos para nosotros, lo ignorante y mala lengua todo es malo en este país”, dijo wilneliahidalgo

“Lo mismo pienso yo @robertosalcedog muchos critican pero no hacen nada por ayudar a los que realmente necesitan, pero Dios ve las obras de nuestro corazón. Feliz tarde!”, adujo claudinesaladin