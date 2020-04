$!Rosalía se recorta el cabello y sorprende con un cambio de look

La cantante española Rosalía ha sorprendido en las redes sociales con su nuevo peinado; un flequillo recto de tipo francés que la artista se ha cortado a sí misma durante estos días de confinamiento en la ciudad de Miami, donde se encontraba debido a los Premios Grammy cuando la medida se instauró por el coronavirus.

Las épocas de grandes cambios van acompañadas, en muchas ocasiones, de cambios externos. Estos días de cuarentena son la prueba de ello, en los que la población parece dividirse entre aquellos que rapan su cabello al cero, y los que a golpe de tijera recortan sus melenas apurando al máximo, o bien, se cortan el flequillo, como es el caso de Rosalía.

“En esta situación límite me ha dado por la tijera y me he cortado el pelo. Mi hermana me dijo que no lo hiciera, pero me he lanzado”, contó Rosalía al presentador Pablo Motos en una videollamada en directo a su programa desde Estados Unidos, donde pasa estos días.