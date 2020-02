$!Sergio Vargas. “Yo no recuerdo haber visto una Junta Central Electoral comprometida con la población”

El merenguero Sergio Vargas espera que las protestas que se están escenificando en la Plaza de la Bandera y en otras localidades del país sea un empoderamiento real de la población que pide la renuncia de los miembros titulares de la Junta Central Electoral luego de anular las elecciones municipales el pasado domingo, bajo el argumento de que el sistema de cómputos habría sido violado.

Vargas, quien fue diputado al Congreso Nacional dijo no recordar que una Junta Central Electoral esté comprometida por la poblacón y que todas han sido instrumento de los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana.

Vargas hizo público su desahogo en su cuenta de la red social de Instagram. En su comentario recordó su compromiso social y con su familia.

“Yo no recuerdo haberle pedido a Dios que me ayudara a convertirme en rico, solo le pedí con todas mis fuerzas que me diera la oportunidad de trabajar en lo que fuera para ayudar a sostener a mi padre enfermo, a mi abuela mamá Goya y a mis hermanitos siendo yo el mayor de todos, hasta hoy no le he fallado a Dios con la promesa de ser una buena persona y que por encima de todo respeto solo con el deseo de ser respetado también, vivo en mi pueblo Villa Altagracia como una persona común y siempre he creído en la solidaridad con los demás, incluye mi activismo social, incluso colaborarle a mi comunidad sin buscar LIKE como es costumbre ahora, todo el que me conoce bien, sabe que nunca he usado la fama para salirme con las mías , he tratado de vivir con carácter, y si no lo saben algunos he enfrentados las vainas que afectan a nuestro país desde muy joven , hoy nuestra nación corre el peligro de en un caos sin pies ni cabeza , y solo porque grupos en todos los lugares del país una vez que adquieren poder políticos ven a los demás como sus domésticos , YO NO RECUERDO HABER VISTO UNA JUNTA CENTRAL ELECTORAL COMPROMETIDA CON LA POBLACIÓN, todas siempre fueron un instrumento de los diferentes gobiernos de turno , ojalá que esta vez la protesta sea un real empoderamiento civil , para que jamás volvamos a ser noticia rastrera dentro y fuera del país. Si usted no sirve para nada en su comunidad tampoco busca nada protestando y buscando cámara. ¿Se entendió?”, comentó el artista.

Con su comentario, Sergio Vargas se suma a comentarios que han externado artistas nacionales e internacionales sobre los acontecimientos sociales por parte del pueblo.