“Si pudieras decidir” refresca repertorio de Sergio Vargas

“Yo he tenido la suerte de contar con el apoyo de la gente como merenguero y como intérprete de la bohemia. El disco bohemio es una producción de Carlos García, un músico residente en Estados Unidos. Cuando la gente abra el disco verá la oferta de merengue y la bohemia”, comentó.

“Este merengue destapa la vena de compositor de Sherwin. Me llamó para pedirme que lo grabará. Le entregué el tema al maestro Dioni Fernández, que para mí es uno de los mejores orquestadores en la República Dominicana y tuvimos un excelente resultado en el que mostramos un híbrido entre nuestro país y Curazao. Tiene algo de urbano, Dioni llenó las expectativas que estábamos esperando”, comentó el artista al anunciar que la canción ya está en las plataformas digitales.

De la fiesta no contó más y le recordó a reporteros de DL que ese señor tenía una vida normal en su país y cuando visitaba suelo dominicano y que él no tenía conocimiento de sus acciones.

Recopila su obra

Las plataformas digitales exigen a los artistas que le den un nuevo aire a los éxitos que han sustentado su carrera. Sergio Vargas está en eso ahora y está trabajando con el maestro Dioni Fernández para que los títulos que los que ganó fama en la década de los 80 sean grabados de nuevo y puesto a la disposición de sus seguidores.

“Dioni Fernández me dio un consejo. Me dijo mire, compadre, usted tiene demasiado música hecha entre los ochenta y la década del dos mil, canciones que la nueva generación no conoce. Y en eso estamos, buscando todos esos merengues de cuando se competía con letras y buenos arreglos, buenos músicos. Ahora tenemos un serio problema en ese orden. Estoy grabando casi 80 temas que relatan mi historia. Allí la gente podrá escuchar canciones de la época en la que yo pertenecía al catálogo de Bienvenido Rodríguez”, agregó.

La idea de Sergio Vargas es tener el control de los masters para poder comercializarlos en las plataformas digitales. Para poder colocarlos tenía que grabarlos de nuevo, porque los anteriores pertenecían a las disqueras con las que los grabó.

“Ya todos los metales están grabados, ahora tengo que tomarme unas vacaciones de aunque sea un mes para descansar las vías respiratorias, porque pienso cantar esos temas en los tonos originales”, planteó el popular artista.

El intérprete de “La ventanita” y “La quiero a morir”, entre otros éxitos, recordó que el artista no solo debe exhibir buena imagen en la escena, sino contar un repertorio que le sobreviva.