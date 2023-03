Brian Alma fue coronado como el nuevo Master of the Ocean

El quinto día del Master of the Ocean 2023 comenzó con otra mañana que ofreció olas descomunales y un sol radiante para los atletas y espectadores en el lugar de la competencia. La primera serie del día fue a las 9:20 de la mañana con una serie de finales de Overall SUP y las olas de aproximadamente 4 a 5 pies eran más limpias y mucho más grandes que el día anterior. Brian Talma (Barbados), quien llegó primero en su serie de SUP, realizó un impresionante y poderoso estilo de surf, y Daniel Weiss (Alemania) quedó en segundo lugar. Las finales de Team SUP también mostraron buenas actuaciones con Team Edelweiss (Suiza) en primer lugar y Team Cocotazo en segundo lugar en esta categoría. Siguieron las carreras de la mañana para la sesión de expresión de SUP y Daury Reynoso (República Dominicana) ejecutó maniobras sólidas para asegurar el primer lugar en olas grandes para el deleite de las multitudes en el Día de la Independencia Dominicana.

La jornada avanzó bajo un cielo azul y llegaron olas grandes y limpias con multitudes más grandes al comienzo de las finales de Overall SURF. Francis González Martínez (República Dominicana) surfeó con poder; Bobo Gallagher (Hawaii) ganó el tercer lugar y Balz Mueller (Suiza) el cuarto lugar con magníficas técnicas y estilo en olas grandes. La serie Team SURF siguió con un surf igualmente emocionante y poderoso del Team Cocotazo (República Dominicana), que llegó en primer lugar y el Team Edelweiss (Suiza) en segundo lugar.

La final de Expression Session Surf se llevó a cabo en condiciones excelentes con una fuerte demostración de estilo por parte de Tim Elter (Alemania) del Team Condor, quien se colocó en primer lugar con una impresionante serie de maniobras de 360 grados. La multitud sintió la adrenalina en esta emocionante serie. El viento se mantuvo muy ligero durante el resto de la tarde, lo que hizo imposible realizar más series de windsurf o kite y la competencia terminó en una nota alta con ritmos tropicales por los DJs.

Los ganadores se anunciaron a las 3:45 de la tarde y se presentaron en la tarima del área de la competencia en la playa. Ellos fueron felicitados por la multitud, los organizadores del concurso y por Katrin Werdermann, subdirectora de la Embajada de Alemania en Santo Domingo, en la tarima. Primero, se felicitaron los Futuros Masters of the Ocean quiénes se desempeñaron increíblemente en el evento a pesar de su corta edad: Victoria Bramtot, de 11 años y la competidora más joven (Francia/República Dominicana), Bobo Gallagher, de 15 años (Hawái) y Killian Rosskopf, de 13 años (Suiza).

Posteriormente, los ganadores de cada categoría por orden al subir a la tarima fueron:

Series Expression Sessions

Surf

Tim Elter (Alemania)

SUP

Daury Reynoso (República Dominicana)

Mejor Rider De Republica Dominicana

Francis Gonzales Martinez (República Dominicana)

Mejor Mujer Overall:

Imma Nin Franch (España)

Teams (equipos) Overall:

Edelweiss (Suiza) We Love Kiteboarding (República Dominicana) Cocotazo (República Dominicana)



Individual Overall:

Brian Talma (Barbados)- Master of the Ocean 2023 Antonio Lusson (Cuba) Francis Gonzalez Martinez (República Dominicana)

El ambiente en la playa en el Día de la Independencia Dominicana durante la entrega de trofeos fue de gran alegría y hubo muchos discursos emotivos por parte de los ganadores y organizadores. En un espíritu de hermandad en este día histórico para la República Dominicana, fue grandioso ver que los ganadores individuales de la categoría general son todos de islas vecinas del Caribe. Fue maravilloso ver que este evento trajo tal grado de camaradería internacional y regional de deportes acuáticos simbolizada por la personalidad carismática y la sonrisa de un verdadero isleño y ganador del Master of the Ocean de este año, Brian “Action Man” Talma, de Barbados.

La noche del 27 de febrero concluyó con una cena buffet con un baile folclórico de carnaval en el encantador área de la parte arriba de Ojo en la playa de Cabarete con más de US$12,000 en premios entregados a los ganadores mencionados anteriormente. Los ritmos progresivos de la DJ Lina Erpenstein continuaron durante la noche con la Fiesta Herzflimmern organizada por el Instituto Goethe México con el apoyo de la Embajada de Alemania de Santo Domingo. Para obtener más información, puede acceder a masteroftheocean.org y sus redes sociales en Instagram, Facebook y Tiktok.