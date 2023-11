500 voluntarios certificados en técnicas de seguridad en evento "1,000 por la vida"

Los jóvenes de ASEZ, voluntarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, llevaron a cabo el evento "1,000 por la vida", donde la Defensa Civil y la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos certificaron a los participantes en técnicas de primeros auxilios y respuesta ante situaciones de desastres. El evento tuvo lugar el pasado 19 de noviembre en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa.

A pesar de las situaciones de emergencia producto de las inundaciones en la ciudad de Santo Domingo, se logró certificar a 500 participantes quienes recibieron entrenamiento en técnicas de RCP para adultos y niños, obstrucción de vías aéreas y medidas para prevenir atragantamiento de adultos y niños, además de control de hemorragias y heridas, a fin de prepararlos con las capacidades, competencias y técnicas, para brindar asistencia oportuna en situaciones que ponen en peligro la vida de las personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/2b58c2ef-54c5-4cf3-8bd6-ab792fba472f.jpg Juan Salas, director de la Defensa Civil. (FUENTE EXTERNA)

Durante la inauguración, Juan Salas, director de la Defensa Civil entregó un reconocimiento a la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial y otro a los jóvenes voluntarios de ASEZ en agradecimiento a las más de 20 mil horas de servicio realizado por sus 1,500 voluntarios desde su establecimiento en el país en el año 2009.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/ebc01271-d142-4d7e-af0c-f5bb3ec9b624.jpg Miembros de Asez son entrenados por la Defensa Civil. (FUENTE EXTERNA)

"Felicitamos esta iniciativa donde más de 1,000 jóvenes hoy se reúnen para formarse en gestión de riesgo y a la vez animamos a que la sociedad y la juventud se comprometan con este tema, el mundo cada vez tiene riesgo de mayores amenazas. La situación que vive la humanidad implica que los jóvenes se incorporen, no para mañana ni en el futuro, sino hoy. Por este motivo felicitamos esta acción de los jóvenes de la Iglesia de Dios", expresó Salas al momento de entregar el reconocimiento.

"En la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial estamos conscientes de la vulnerabilidad de nuestro país ante un fenómeno natural de gran envergadura. Una forma de anticiparnos es preparando esta red de voluntarios que estarán certificados para ayudar a las autoridades y de esta forma reducir el número de víctimas mortales", agregó Argedys Peralta, representante de la Iglesia de Dios, mientras confirmó que se realizará una segunda jornada para completar la meta de los 1,000 voluntarios certificados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/982acef4-c616-4c09-a22e-eaf29812a43d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/83205041-7a5c-4396-beef-cf760116624b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/af38840f-6556-4abb-a626-fba9afe27ffe.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/503aceb9-1931-412d-b068-629cd1275638.jpg

"El día de hoy es sumamente importante, luego de la experiencia de ayer, donde se evidenció el sufrimiento de las personas afectadas por las inundaciones, no hay un mejor ejemplo que el que han dado estos jóvenes de ASEZ al poner en valor la necesidad de que la ciudadanía se forme para poder asistir a las víctimas en momentos de emergencia", dijo Miguelina Tactuk, directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/26/7ee70892-c52c-45d0-b6c4-d4a5e1d748a9.jpg Miguelina Tactuk, directora de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos. (FUENTE EXTERNA)

"Me dio mucho gusto hacer este entrenamiento, lo que más me impactó fue saber que la diferencia entre la vida y la muerte está dado en la reacción que se pueda tener en solo 3 minutos. Hoy me siento tranquila de saber que ante cualquier eventualidad estoy preparada", expresó Gabriela Medina, voluntaria de ASEZ.

El grupo ASEZ está formado por los voluntarios universitarios de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, quienes, desde su campo de acción coordinan actividades de conservación del medio ambiente, jornadas de donación de sangre y campañas de concientización en temas relacionados con los derechos humanos y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.