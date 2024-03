ADCS conmemora su 24 aniversario con una eucaristía

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) celebró el 24 aniversario de su fundación con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, que fue auspiciada por su excelencia reverendísima monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo.

El padre destacó que el periodista o cronista social es la conciencia de un pueblo, debido a que acumula datos para reconstruir la historia de cada día que cuesta mucho sacrificio, pero que tiene un gran valor noticioso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6800-ojo-al-centro-el-obispo-auxiliar-amable-duran-tieno-junto-a-cronistas-sociales-que-asistieron-a-la-misa..jpg El obispo auxiliar Amable Durán Tineo, junto a cronistas sociales que asistieron a la misa. (FUENTE EXTERNA)

Durán Tineo expresó también que el cronista o el periodista proyecta el trabajo que realiza a las comunidades a través de los medios de comunicación en interés de que se mantengan informado sobre los hechos importantes que ocurren en el país.

Palabras de la presidenta de la ADCS

Por su parte, la presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, Mirna Pimentel, informó que el periodismo cada día está peligrando, y quienes somos los encargados de defender nuestra pluma y el periodismo profesional somos nosotros los periodistas, haciendo buen periodismo, el mal periodismo se combate con el ejercicio del buen periodismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6602-gina-jimenez-rommy-grullon-yanira-fondeur-de-hernandez-y-miriam-cabrera..jpg Gina Jiménez, Rommy Grullón, Yanira Fondeur de Hernández y Miriam Cabrera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6606-evelyn-rojas-jose-bautista-ana-maria-de-brache-y-margarita-mendoza..jpg Evelyn Rojas, José Bautista, Ana Maria de Brache y Margarita Mendoza. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6802-rainier-maldonado-yaira-casso-mirna-pimentel-y-vladimir-lendolf..jpg Rainier Maldonado, Yaira Cassó, Mirna Pimentel y Vladimir Lendof. (FUENTE EXTERNA)

"En estos 24 años hemos trabajado en pos de la unificación, el apoyo mutuo, acciones compartidas y acciones de bien social. Esto nos permite hacer una dinámica de capacitación, estimulando nuestro crecimiento, tanto profesional como personal", resaltó Pimentel.

"Todo esto me hace sentir satisfecha, porque en estos dos años de dirigir la ADCS he activado el entusiasmo y la disposición de servicio que nos fortalecen y nos engrandecen a través del trabajo que es proteger, cuidar y defender nuestra institucionalidad", agregó.

Detalló también que estos años venideros los enfrentaremos con nuevos retos y desafíos, proyectando con apoderamiento el orgullo de ser cronista social, no por ser miembro activo, debido que debemos sentirlo de corazón.

En otro orden, la presidenta de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales habló de la satisfacción que le genera compartir los derechos de la mujer que se celebran en este de mes de marzo, por sus grandes luchas y logros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6587-maria-mercedes-mayra-contreras-sinthia-sanchez-y-yosarah-fernandez..jpg María Mercedes, Mayra Contreras, Sinthia Sánchez y Yosarah Fernández. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6812-mirna-pimentel-con-representantes-de-la-fundacion-vida-sin-violencia..jpg Mirna Pimentel con representantes de la Fundación Vida Sin Violencia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/dsc6815-mirna-pimentel-con-representantes-de-la-federacion-de-mujeres-empresarias-fem..jpg Mirna Pimentel con representantes de la Federación de Mujeres Empresarias FEM. (FUENTE EXTERNA)

"Debemos aprovechar este Día de la Mujer donde enarbolamos nuestras luchas y nuestros logros para tener una prioridad del rescate de los valores morales, es decir, no nos montemos en la ola de los view y de los like que también por amiguismo somos tolerantes que no aportan nada al desarrollo mental y profesional", expresó Pimentel.

Por eso, añadió: "No seamos indiferentes en este flagelo de inmoralidad y promiscuidad que se vive hoy en día. Creo en nuestro deber preservar los valores morales".

Asimismo, Mirna Pimentel recordó que en este mes de marzo celebramos la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo y renovamos nuestra fe, tan necesaria para todos, donde se vive de espalda en una sociedad enfocada en los falsos valores.

Y exhortó a los presentes a orar en la Cuaresma para que nos aferremos a nuestras creencias que nos brindan fortalezas en la familia para defender y restaurar los valores que se han perdidos.

Mirna Pimentel externó su agradecimiento a monseñor José Amable Durán Tineo y al diácono Ventura, por sus entregas en el oficio religioso de cumpleaños de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales.

También dio las gracias a los directores de medios, empresarios, presidentes de gremios y afines por su constante apoyo en beneficio de la institución gremial que presido.