Culinary Weekeng, una fiesta para el paladar en Puntacana Resort

Con el lema "Una fiesta al paladar", Puntacana Resort celebró la primera edición del Culinary Weekend, del 7 al 10 de marzo, con la participación de cinco reconocidos chefs de Latinoamérica en un encuentro culinario único.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/blanca-alcantara-andre-gomes--dsc03088.jpg Blanca Alcántara y André Gomes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/eliana-de-rodriguez-rafael-andres-rodriguez--dsc03112.jpg Eliana de Rodríguez y Rafael Andrés Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/erin-sullivan-douglas-sullivan--dsc02970.jpg Erin Sullivan y Douglas Sullivan. (FUENTE EXTERNA)

Los chefs internacionales Mitsuharu Tsumura, Marsia Taha, Benjamin Nast, Álvaro Clavijo y Janaína Torres, ejecutaron exquisitos platos seleccionados para crear una experiencia gastronómica inolvidable, con el acompañamiento de la sommelier Gabriela Lafuente.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/experiencia-culinary-weekend--2.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/experiencia-culinary-weekend--3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/experiencia-culinary-weekend--4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/experiencia-culinary-weekend--5.jpg

Una experiencia de alta cocina

El evento gastronómico inició con un cóctel el jueves 7 de marzo, introduciendo a los chefs en el fin de semana, con aperitivos preparados por la chef boliviana Marsia Taha (reconocida en el 2021 con el premio a la chef femenina Revelación de América Latina) y el chef chileno Benjamin Nast (ambos ranqueados entre los 50 mejores restaurantes de Latinomérica).

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/luis-jose-prieto-jessica-rizik-kiko-casals-greymi-guzman-jan-schmidt--dsc03196.jpg Luis José Prieto, Jessica Rizik, Kiko Casals, Greymi Guzmán y Jan Schmidt. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/eduardo-cruz-eric-parrado--dsc03202.jpg Eduardo Cruz y Eric Parrado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/adolfo-severino-marta-de-severino-alfi-de-amaro-fernando-amaro--dsc02991.jpg Adolfo Severino, Marta de Severino, Alfi de Amaro y Fernando Amaro. (FUENTE EXTERNA)

El viernes la experiencia estuvo a cargo del chef Mitsuharu Tsumura, especialista en la gastronomía nikkei, que surge de la mezcla entre la cocina japonesa y peruana y propietario del restaurante peruano Maido, primero en el ranking Latin America´s 50 Best Restaurants y sexto en la lista de los World´s 50 Best Restaurants.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/experiencia-en-el-restaurante-brassa.jpg Experiencia Culinary Weekend en el restaurante Brassa. (FUENTE EXTERNA)

El sábado la experiencia gastronómica fue diseñada por la talentosa chef brasileña Janaína Rueda (cuarta en el LA 50 Best Restaurants y LA Best Female Chef), acompañada de la chef Marsia Taha.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/chef-benjamin-nast-junto-a-comensales-del-evento.jpg Chef Benjamin Nast junto a comensales del evento. (FUENTE EXTERNA)

El evento cerró el domingo con la creatividad culinaria del chef Álvaro Clavijo (segundo en el LA 50 Best Restaurants), acompañado de la creatividad de Benjamin Nast.

Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible.

Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA Tour de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Leer más Puntacana Resort acogerá lo mejor de la gastronomía internacional con Culinary Weekend