Celebran con éxito torneo Pro-AM en Corales Puntacana Championship

Como parte de las actividades previas al torneo profesional del Corales Puntacana Championship PGA Tour Event, se celebró su torneo Pro-Am con la participación de 220 jugadores (132 amateurs y 88 profesionales).

El torneo Pro-Am contó con equipos de tres golfistas amateurs que jugaron acompañados de dos profesionales, turnándose en nueve hoyos cada uno en el campo de golf Corales de Puntacana Resort.

De forma paralela al torneo, los jugadores, familiares y representantes de las marcas patrocinadoras disfrutaron de música en vivo, alimentos, bebidas, rifas y una amplia variedad de comodidades que hicieron del día una experiencia gratificante para los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/8b134937-45d7-4a6b-b457-6e1df393a1d2.jpg Miguel Santana y Elijah Pichardo. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/181b9221-abaa-45f0-b211-72adf928a45a.jpg (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/837cb14d-037b-45e0-9d73-60350f0543bb.jpg Enrique Peña y Antonio Valdez. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/aabe4792-a8dc-484b-af75-14c6401d6e4e.jpg Esteban Sánchez y Eduardo Hermana (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/dc992cef-8e53-49af-843e-ecadb7314116.jpg Rosemarie Jones y Rob Jones. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/eac3b1a4-674c-421d-b73b-74cc0a5e5aa7.jpg Lidia de Silga e Hiram Silfa. (DANIA ACEVEDO ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/58efaa26-6d59-416a-8c36-0659af93fb6d.jpg Robert Kheel, David Kheel, Alisson de Kheel, Ezra Kheel, Alex Kheel y Leslie kheel (DANIA ACEVEDO)

Rob Jones fue el gran ganador de la noche, primero por obtener el primer lugar y segundo por ganar el premio mayor en la rifa que cerró la velada.

Ganadores del Pro- AM

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/7f4168de-0bd5-419f-9de3-d8d392db7a08.jpg Rose Jones y Rob Jones reciben el trofeo tras ganar el primer lugar del Pro-Am, junto aBob Kheel e Hiram Silfa. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/bf0a8e40-919f-41f9-af62-eff8c24b6fb5.jpg (DANIA ACEVEDO)

Primer lugar: Rob Jones , Rose Jones y Rob Jones , quienes jugaron junto a los profesionales Nick Hardy y Ryan Palmer.

Segundo lugar: los amateurs Andrés Marranzini, Yoshiro Higuchi y Carlos Martí compitieron con los profesionales Hayden Buckley y Harrison Endycott.

los amateurs Andrés Marranzini, Yoshiro Higuchi y Carlos Martí compitieron con los profesionales Hayden Buckley y Harrison Endycott. Tercer Lugar: los amateurs Alfonzo Carrasosa, Manuel Petroantoni y Miguel Amengual, quienes fueron acompañados de los profesionales Davis Thompson y Austin Cook.

los amateurs Alfonzo Carrasosa, Manuel Petroantoni y Miguel Amengual, quienes fueron acompañados de los profesionales Davis Thompson y Austin Cook. Mención especial: la organización del evento hizo mención especial al equipo compuesto por los profesionales Hiram Silfa y Erik Compton junto a los amateurs Luis Matos, Cesar Rodríguez y Marcel Olivares, quienes terminaron con 55 golpes gross.

La premiación fue encabezada por el Sr. Bob Kheel, miembro del Consejo de Directores del Grupo Puntacana, y los ejecutivos Manuel Sajour, director ejecutivo de Mercadeo; Hiram Silfa, director de Campos de Golf de Puntacana Resort; y Jessica Rizik, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Grupo Puntacana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/50a29637-64d6-4fee-a4c6-d00500e8895b.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/fff475da-d8b1-4bcf-849a-da8f2b3d8c5d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/2f6313f8-1309-4f6b-8536-946ce17491f8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/1f9de82c-408f-42a3-87ee-8b6e9310082e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/8d88125e-4f86-4ddf-96f5-0c913995f4cc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/3b673a0c-07b5-4cd4-9b47-7b4e17affc8f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/b8624ad9-a7aa-46be-bc28-e9fa480c5222.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/cc9e3395-0b80-4182-84b0-a9c4f462e4dd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/9992a3c0-b8a3-40c2-ac45-16ac46ecdeda.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/96b9051f-8808-489c-af3d-f3f72d5de737.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/7506c686-5e92-46cb-9320-98708818665f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/cd5e2244-2aed-4c0a-bfc1-ce9c1b2a9653.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/4674b624-7fd3-4c7b-8207-e6ed69682719.jpg

La actividad concluyó con la rifa de un carrito de golf Club Car, siendo el afortunado ganador Rob Jones. La entrega fue realizada por el Juan Tomás Díaz, presidente de Caribbean Turf y los ejecutivos de la empresa; Juan Carlos Cortez, gerente de ventas para Latinoamérica y el Caribe; y Eric Díaz, gerente general de Caribbean Turf.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/9743a20f-1e3f-4c0d-b499-0f0a2b6cd068.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car. https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/fff475da-d8b1-4bcf-849a-da8f2b3d8c5d_1.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/cae7be34-ca7e-4717-bd02-fd5f2c262c55.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/e1d9bb70-7f21-40f7-9e8c-54fb48561672.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car. https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/508136a1-c405-47b8-8be1-4e52817fbe0e.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car. https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/c37ff775-3d3c-4b90-9438-a0f85a64c17e.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car. https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/18/2b791081-a74e-4f7c-b5bb-6752fb038ad9.jpg Rob Jones ganador de un carrito de golf Club Car.

Patrocinadores

El Corales Puntacana Championship PGA Tour Event cuenta con el auspicio de :

Ministerio de Turismo (MITUR)

Banreservas

Universal

CEPM

Airport Team Solution

GPD Aviation

DOMICEM

Punta Cana Airport,

CDN Deportes

Puntacana Resort

Diario Libre

The Westin Puntacana Resort

Tortuga Bay Puntacana Resort

Además cuenta con el patrocinio de: Brugal, Equifax, DP World, Claro, Centro Médico Punta Cana, Autohaus, Club Car, Ritmo Social, Crystal, Grupo Viamar, Cerveza Canita, Caribbean Catering Services (CCS), Bepensa, Coca Cola, Aperol Spritz, Cava Alta, IMCA, AVIS, Tracks, Duty Free Américas, Grupo Raya, Pizza Hut, Pollos Victorina, Nathan´s y la colaboación de, Café Santo Domingo, Runners Adventures, United Pretoleum, GULF, LLODRA, Baskin Robbins, DBI Industrial, Grupo Dupla, Vitalie, IMPROTEC, Picky Plants, Grayline, KG Constructora, Tu Boleta, Altron Trading Co, Codelpa, Coolekos, Pro Cigar, BlueMall Puntacana, Hipólito, All Grupo Productions, Hartemontajes, Tribe & Folk, Graboestilo, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, Onsite Caribbean, Dj Willy, Event Studio, LOMO.