Johnnie Walker presenta las historias que pasarán del papel a la pantalla en Keep Walking Films

Karen Álamo, Isaac Morantus, Julia Taveras, Ana Espino y Jorge Ricardo participaron en la actividad de Keep Walking Films. ( FUENTE EXTERNA )

Johnnie Walker hizo realidad los sueños de tres ganadores, quienes fueron elegidos de una preselección de 10 para presentar sus historias dentro de Keep Walking Films.

En esta plataforma los participantes tenían la oportunidad de enviar guiones libres de estereotipos para celebrar la diversidad cultural dominicana, y, de esta manera, llevar sus visiones del papel a la gran pantalla.

Durante el proceso de selección, los elegidos tuvieron el privilegio de participar en un masterclass exclusivo, donde recibieron mentoría de David Maler, actor, productor y director de cine.

"Desde que inició este proceso, sabíamos que teníamos algo muy potente entre manos: unirnos a talentos emergentes del cine dominicano para cambiar las historias y reflejar todo lo que somos, libre de estereotipos. Pero la verdad es que no nos imaginamos que íbamos a recibir historias tan ricas y que iba a ser tan difícil elegir a los tres ganadores", dijo Karen Álamo, Regional Manager, Brands in Culture and Partnerships de Diageo.

"Los 10 finalistas tienen una voz única y estamos muy felices de llevar estas tres historias seleccionadas del papel a la pantalla como los primeros ganadores de Keep Walking Films", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/20/11.-hector-anibal-cheddy-garcia-nashla-bogaert-y-david-maler.2.jpg Héctor Aníbal, Cheddy García, Nashla Bogaert y David Maler. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/20/12.-jensson-cruz-melissa-caceres-y-jesus-villanueva.2.jpg Jensson Cruz, Melissa Cáceres y Jesús Villanueva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/20/16.-santiago-garcia-y-ralva-alvarez..jpg Santiago García y Ralva Álvarez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/20/9.-annette-dalmasi-y-rebecca-dalmasi..jpg Annette Dalmasí y Rebecca Dalmasí. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/20/14.-leydy-de-ruiz-y-emmanuel-ruiz..jpg Leydy de Ruíz y Emmanuel Ruíz. (FUENTE EXTERNA)

Los tres guiones elegidos de entre más de 50 postulantes fueron:

Ana Espino y su guion "Así hablábamos".

y su guion "Así hablábamos". Isaac Morantus con "Camina, ven".

con "Camina, ven". Julia Taveras con "A pie o me apeé".

Los ganadores recibirán el apoyo económico y mentoría de talentosos exponentes de la industria como son Cheddy García, Nashla Bogaert y Héctor Aníbal, quienes junto a David Maler los apoyarán para la realización de sus historias, esas que inician con una idea hasta convertirse en una realidad que, sin duda, dejarán huellas.

Los guiones ganadores

"Camina, ven" de Isaac Morantus es la historia de Ender, un joven introvertido, atrapado en la monotonía de su vida como programador.

Su mejor amigo, Víctor, es extrovertido y siempre dispuesto a tomar riesgos. Juntos, deciden embarcarse en una aventura improvisada hacia la fiesta de despedida de Ruth, una influencer que está a punto de mudarse a Italia y es el amor platónico de Ender.

"Así hablábamos" de Ana Espino cuenta la historia de Nora, una limpiadora nocturna de 55 años con una pasión por la música clásica.

Con gran ilusión de escuchar siempre los conciertos en casa de teatro, ella pulsa el play de su walkman y se sumerge en su trabajo a la misma hora en que el director de orquesta eleva su batuta.

Julia Taveras con "A pie o me apeé": Narra la vida de Aurora, quien va a despejarse con una limpieza facial, tiene la cara hinchada de tanto llorar. Está en el país por la muerte de su padre. Todavía disfruta caminar en la ciudad de su adolescencia, a pesar del acoso.

Acerca de Diageo

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluye:

Johnnie Walker .

. Buchanan's.

Don Julio.

Ketel One.

Cîroc.

Baileys.

Singleton.

Tanqueray.

OLD PARR.

Smirnoff.

Guinness.

Captain Morgan.

Crown Royal.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Londres (DGE) como en la de Nueva York (DEO) y sus productos se venden en más de 180 países.

Para más información sobre Diageo, su gente, sus marcas y su rendimiento, puede visitar el portal oficial de esta institución. Además, se puede visitar la página de Diageo drinking global de Diageo para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.