Hands on Sales lanza plataforma gratuita de formación en ventas para emprendedores

Durante el reto de Hands on Sales los participantes podrán implementar acciones para aumentar su flujo de caja. ( FUENTE EXTERNA )

Hands on Sales, agencia especializada en consultoría y capacitaciones en ventas, cuyo enfoque es ayudar a los emprendedores y empresas para vender más y tener negocios rentables, ha lanzado una plataforma gratuita de formación para ayudar a los emprendedores a aumentar sus ventas.

Se trata de un reto gratuito de cinco días, durante el cual los participantes tendrán el paso a paso, con el que podrán implementar acciones para aumentar su flujo de caja con ventas rápidas.

La basta experiencia en cierres de ventas de Patricia Sugilio y Mariel Quiros, fundadoras de Hands on Sales, les ha permitido sintetizar su conocimiento con una guía práctica y accionable, que los dueños de negocio podrán implementar para lograr maximizar sus resultados.

"Nuestro objetivo es ayudar a los dueños de negocio a que sueñen y que sus cajas suenen. Porque, al final del día, es innegable que un negocio no puede prosperar sin cerrar ventas. No se pueden alcanzar los sueños si detrás de cada negocio no hay transacciones exitosas." expresó Patricia Sugilio, co-fundadora de la agencia.

"Luego de años de experiencia trabajando con diversos negocios y marcas personales renombradas, para nosotros en Hands on Sales es inminente cumplir con nuestra misión de devolver parte de lo que hemos logrado, ayudando a los dueños de negocio a aumentar su flujo de efectivo con estas sencillas acciones que potenciarán sus resultados." comentó Mariel Quirós, también co-fundadora de la firma.

Durante el reto los participantes aprenderán a:

Contactar con clientes actuales o antiguos que puedan comprar sus productos o servicios.

actuales o antiguos que puedan comprar sus o servicios. Agendar llamadas con prospectos para conocer nuevas necesidades que puedan satisfacer.

Cómo crear contenido de rápido impulso de compra .

de rápido impulso de . ómo retomar la conversación con clientes potenciales que se interesaron en un producto, pero no finalizaron la compra.

Además, tendrán acceso a retroalimentación a través del canal de Telegram para potenciar aún más sus resultados; así como masterclass, sesiones grupales de preguntas y respuestas, entre otros recursos.

Para acceder al reto solo hay que hacer clic en este enlace.

Sobre Hands on Sales

Es una empresa líder en el mercado de cierre de ventas, especializada en consultoría y capacitaciones en ventas.

Su enfoque es ayudar a los emprendedores y empresas para vender más y tener negocios rentables, impulsándoles a llegar a su máximo potencial.

Su visión es contribuir al éxito de sus clientes, proporcionándoles las habilidades y conocimientos para cerrar ventas de manera más efectiva.

Sus socias fundadoras son Patricia Sugilio, dominicana, y Mariel Quiros, costarricense; dos jóvenes emprendedoras con basta experiencia en los negocios online y lanzamientos, quienes han trabajado con relevantes expertos del mercado hispanohablante en América Latina, Estados Unidos y España.