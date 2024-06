Prudence y Residente realizan campaña "Hablemos sin Vergüenza"

La marca de condones Prudence ha lanzado una nueva campaña publicitaria bajo el lema "Hablemos sin Vergüenza", con el objetivo principal de promover la educación sexual en América Latina. Esta campaña destaca el compromiso de DKT International, la ONG detrás de Prudence, en proporcionar información educativa a sus consumidores.

La campaña "Hablemos sin Vergüenza" se centra en abrir un diálogo sin tabúes sobre la educación sexual, alentando a las personas a hablar sin miedo ni vergüenza sobre temas relacionados con la sexualidad y el uso responsable de métodos anticonceptivos, como los condones Prudence.

Una de las figuras clave en esta campaña es el reconocido artista René Pérez, conocido como "Residente", antiguo integrante del grupo Calle 13.

Su participación es fundamental para llegar a un amplio público de diferentes generaciones y crear conciencia sobre la importancia de la educación sexual en la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no planificados.

Compromiso con la educación Sexual

DKT, la organización detrás de la marca Prudence, tiene un firme compromiso con la educación sexual en América Latina. A través de iniciativas como la campaña "Hablemos sin Vergüenza", busca no solo proporcionar productos de calidad como los condones Prudence, sino también empoderar a los consumidores con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

Mario Flores, CEO de DKT International, Alan Vera Vázquez, Director Corporativo de Marketing DKT Latam Norte y Condones Prudence, y Kary Colón, gerente para República Dominicana, estuvieron presentes en el lanzamiento de la campaña.

"Todos queremos lo mismo, pero si lo podemos adquirir, lo valoramos más. El primer programa de DKT inició en la India, y esta es nuestra visión: que todos los niños sean deseados", dijo Mario Flores, Director de Marketing de DKT.

Flores también destacó que "en algunos países a veces damos por sentado el acceso a productos que nos permiten tener esta libertad de desear a nuestros hijos". Añadió que "estos productos no solo son preservativos, sino una herramienta para que las personas sean libres".

Expansión global y accesibilidad

DKT tiene ahora 26 oficinas y está presente en 105 países. "Tenemos una operación que permite tener opciones accesibles. No son gratuitas, pero siempre tratamos de que sean accesibles para las personas", afirmó Flores.

La compañía se enorgullece de tener una sociedad fantástica que potencia su mensaje y orientación a resultados. La protección de parejas a través de sus productos es una medida tangible de su impacto.

Alan Vera Vázquez, Director Corporativo de Marketing DKT Latam Norte, aseguró: "Cuando tú compras Prudence, otra persona se beneficia. Cada vez que compras Prudence en Colombia, en México, en Guatemala, es uno por tres. La población mundial, más del 65%, se ve afectada por la falta de acceso a anticonceptivos".

Vera Vázquez también manifestó que una de las cosas que los enorgullece es estar llegando a millones de personas a las que están ayudando todo el tiempo.

"Todos los días, 303 niñas se convierten en madres en México. Es algo que no se toma en cuenta y, de verdad, el gobierno no lo considera una realidad. Es una pena. En Latinoamérica, la causa de mortalidad materna es muy grande. Las niñas embarazadas no tienen oportunidad para trabajar, para estudiar", lamentó.

Residente en la campaña

Al hablar sobre las razones de incluir a Residente como imagen de la campaña, Vera Vázquez aseguró que él ha sido una persona que siempre ha tenido una responsabilidad social, lo que favorece mucho a la marca.

"Pocas veces una marca tiene tanto clic con un influencer. Este es un momento donde el arte y lo que hace se pueden unir para crear un cambio significativo en la sociedad. Eso es lo que queremos lograr".

La campaña "Hablemos sin Vergüenza" ha sido creada para proporcionar información profesional sobre el placer y la sexualidad. "No puede ser que no podamos hablar de sexo. Hablar de sexualidad es buenísimo. Entonces, lo que queremos es hablar sin vergüenza", enfatizó Vera Vázquez.

"Si tú no hablas de sexualidad con tus hijos, eres parte del problema", concluyó.

Acerca de Prudence:

Prudence es una marca de condones reconocida a nivel mundial, comprometida con la salud sexual y reproductiva. Ofreciendo una amplia gama de productos de calidad, Prudence se esfuerza por promover una sexualidad segura y saludable en todo el mundo.

Acerca de DKT:

DKT es una organización líder en salud sexual y reproductiva, dedicada a proporcionar productos y servicios accesibles y de calidad en todo el mundo. Con un enfoque en la educación y la prevención, DKT trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las comunidades a través de iniciativas innovadoras y sostenibles.