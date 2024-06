Meliá Punta Cana Beach celebra el "Día Mundial del Yoga"

El Meliá Punta Cana Beach, A Wellness Inclusive Resort-Adults Only, celebró por tercer año consecutivo, el Día Mundial del Yoga en coordinación con Isha Foundation, que abarcó todo un fin de semana, con una agenda de actividades enfocadas en el bienestar físico, mental y espiritual.

Derryl D´costa, gerente general de Meliá Punta Cana Beach, informó que el evento estuvo dirigido a todos los clientes alojados en el hotel durante estas fechas como parte de las experiencias wellness inclusive que ofrece el hotel.

Resaltó que las sesiones tuvieron una gran acogida y se llevaron a cabo con una amplia participación de clientes alojados en el hotel, así como también participantes externos del hotel motivados por las experiencias de bienestar de las actividades.

Esta importante iniciativa incluyó un programa de bienestar, creado por el reconocido internacionalmente yogui indio, Sadhguru, de la Fundación Isha, con un plan totalmente incluido para los huéspedes de Meliá Punta Cana Beach.

Sadhguru ha tenido colaboraciones con el doctor Deepak Chopra, escritor y conferencista indio, pionero de la medicina mente-cuerpo y fundador de Stay Well by Delos, cuya experiencia de bienestar está presente en las habitaciones The Level Suites Beachside by Stay Well del hotel.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/20/dia-mundial-del-yoga-en-coordinacion-con-isha-foundation.jpeg Día Mundial del Yoga en coordinación con Isha Foundation. (FUENTE EXTERNA)

Enfocada en experimentar la transformación y espiritualidad a través del yoga, la agenda incluyó en su programa sesiones de "Yoga para la paz, charla "Alimentación para el bienestar" y "Yoga Fitness", Yoga para la salud", charla "Creación de un planeta consciente", Yoga para el amor", "Yoga para el éxito", una charla sobre yoga y "Yoga para la salud mental".

Cada día, las sesiones finalizaron con una meditación guiada en el Laberinto de Meditación del hotel, rodeado de exuberantes jardines y el sonido de la naturaleza, logrando un concepto holístico para el bienestar emocional, físico y psicológico de los participantes.

En esta ocasión, las sesiones fueron facilitadas por Sravani Gajjarapu, profesora certificada de Hatha Yoga y voluntaria de Isha Foundation , quien guio a los asistentes a través de un programa para inspirar y nutrir el interior.

Entre los invitados especiales, en apoyo a esta celebración del Día Internacional del Yoga, estuvo presente Ramu Abbagani, embajador de la India en República Dominicana, y su esposa, señora Pushpa Abbagani, quien expresó su satisfacción por esta iniciativa al tiempo que destacó los beneficios de esta disciplina para mantener una mente clara, paz interior y bienestar general.