Puntacana Resort celebra su Owners Weekend 2024

Puntacana Resort celebró con éxito su tradicional encuentro anual de propietarios "Owners Weekend", inspirado en la música y tendencias de la década de los 80.

Más de 400 familias provenientes de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y la República Dominicana se dieron cita el pasado fin de semana para disfrutar de una amplia agenda de actividades de bienestar, deportivas y de entretenimiento ideadas para toda la familia.

El evento se inició con el tradicional torneo social de golf para propietarios, en el campo de golf Corales, donde 80 jugadores disfrutaron de las bondades de este campo profesional, sede del evento deportivo Corales Puntacana Championship PGA Tour Event.

El cóctel de bienvenida fue celebrado en el Puntacana Club, donde el presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, compartió con los propietarios los hitos más relevantes de la empresa durante este año.

La Cana Golf & Beach Club fue el escenario para una agenda de actividades enfocadas en la salud y el bienestar, que incluyó una sesión de Floating Sound Healing, una experiencia de sanación sonora con sonidos de gongs y cuencos de cuarzo realizada por los terapeutas de The Spa Puntacana Resort.

Además, el Body Shop ofreció sesiones de yoga al amanecer, paddle pilates, aqua bike training, water dance y un beach challenge.

En tanto, los tenistas participaron de un encuentro amistoso en el tradicional torneo de propietarios realizado en el Centro de Tenis Oscar de la Renta. Los aficionados del pádel también elevaron su juego con un partido en la nueva cancha de propietarios.

Los niños disfrutaron de diferentes actividades diseñadas para ellos, como un taller de pintura textil, clase de baile y coreografía, glitter bar, taller de pulseras, lava lamps y silent disco.

El fin de semana concluyó con la celebración de la cena fiesta al estilo de los 80 en el Puntacana Club; un ambiente familiar bajo las estrellas, gastronomía exquisita, música en vivo, actividades infantiles y diferentes experiencias temáticas fueron parte de una noche memorable.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, comprometido con el desarrollo del turismo de lujo en la República Dominicana. Ubicado a minutos del Aeropuerto de Punta Cana, posee tres millas de playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial y sede del primer PGA Tour de la República Dominicana.

La propiedad posee ocho comunidades residenciales, un spa de lujo, la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, el Centro de Tenis Oscar de la Renta y los hoteles Tortuga Bay, The Westin Puntacana y Four Points by Sheraton Puntacana Village.