Moviti presenta el Volvo EX30, su nuevo SUV 100% eléctrico

Movilidad Inteligente Martí (Moviti) presentó el nuevo Volvo EX30, el nuevo SUV compacto 100% eléctrico durante un "Afterwork" en su showroom de la avenida 27 de febrero.

Volvo introduce un nuevo estándar en su segmento de SUV compacto en términos de electrificación, diseño y funcionalidad con el nuevo EX30, donde se aprecia un 25% de aluminio reciclado y un 17% de acero y plásticos reciclados en su interior. Este modelo está diseñado para minimizar su impacto ambiental, siendo consciente y responsable.

El nuevo Volvo EX30 es el inicio de una imagen más joven, divertida y aventurera de la marca.

Recién galardonado con el premio "Red Dot Best of the Best Product Design 2024", que reconoce la excelencia en el diseño de acuerdo con cuatro principios básicos: la calidad del funcionamiento, la calidad del poder de seducción, la calidad del uso y la calidad de la responsabilidad.

Además, fue escogido como el "Auto del Año" por The Sun y como el "SUV/Crossover compacto del Año" de los News UK Motor Awards.

El EX30 ofrece innovación tanto en su diseño exterior como interior, ofreciéndole a los usuarios grandes detalles que destacan el lujo de la simplicidad, la funcionalidad y la tecnología.

La novedad

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/6-volvo-ex30.jpg Volvo EX30 (FUENTE EXTERNA)

El nuevo EX30 tiene un diseño minimalista y un uso eficiente de los materiales que ayudaron a reducir o eliminar los residuos. Alrededor del 25 % de todo el aluminio, el 17 % de todo el acero y los plásticos utilizados en el EX30 son reciclados.

Está equipado con trenes motrices avanzados y ofrece dos opciones de batería: una de 51 kWh y otra de 69 kWh, con un rango de hasta 476 km (WLTP) y una aceleración de 1 a 100 km/h en solo 5.3 segundos.

Su equipamiento avanzado incluye faros LED, llave/tarjeta NFC, y la intuitiva Volvo Cars App integrada con Google.

En cuanto a seguridad, el EX30 está equipado con las últimas tecnologías de asistencia al conductor. Entre ellos se incluyen el control de crucero adaptativo, el sistema BLIS con alerta de tráfico cruzado, y el Driver Alert System, que ayuda a detectar la fatiga y distracción del conductor, advertencia de colisión con frenado autónomo.

Además, la alerta de apertura de puerta protege a ciclistas y peatones, contribuyendo a una conducción más segura en entornos urbanos, cuenta un sistema de permanencia de carril y limitador de velocidad.

En el país tenemos disponibles las versiones Ultra, Plus y Core en sus versiones Crystal White 707, Vapour Grey 740, Onyx Black 717 y Moss Yellow 625. Asimismo, cuenta con opciones de interior en colores Indigo, Mist, Breeze y Pine.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/4-ivanna-bolonotto-y-patricia-terc.jpg Ivanna Bolonotto y Patricia Terc. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/3-camila-elmudesi-y-carlos-tapia.jpg Camila Elmudesi y Carlos Tapia. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/30/7-monica-armenteros-y-adriana-torron.jpg Mónica Armenteros y Adriana Torrón. (FUENTE EXTERNA)