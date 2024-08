Celebran el primer encuentro presencial de "Cuidarte es cool"

Andrea Díaz De Moya, creadora de contenido de autocuidado y crecimiento personal, celebró el primer encuentro presencial de "Cuidarte es cool", su reto de autocuidado de 21 días que esta realizando junto a su comunidad de redes sociales.

Cuidarse día a día

Este evento, que forma parte de una serie de dos encuentros, reunió a los participantes para celebrar y reforzar la importancia de integrar el autocuidado en la vida diaria y tuvo lugar el sábado 10 de agosto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/10082024-cuidarte-es-cool-054.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/10082024-cuidarte-es-cool-054.jpg imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder">

El reto gratuito "Cuidarte es cool", que comenzó el 5 de agosto y culminará el próximo 25 de agosto, fue diseñado para que los participantes, en comunidad, descubran rutinas y actividades, fomenten la constancia en la creación de hábitos, y reflexionen sobre la presencia del autocuidado en sus vidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/camila-montas---diana-perez---sarah-valenzuela---alice-segura-.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/camila-montas---diana-perez---sarah-valenzuela---alice-segura-.jpg Camila Montás, Diana Pérez, Sarah Valenzuela y Alice Segura. (FUENTE EXTERNA) imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder">

Los participantes han estado conectados, creando una red de apoyo y motivación mutua para alcanzar nuevas metas. El enfoque inclusivo del reto permite que cada participante lo interprete a su manera, estableciendo objetivos personales que resuenen con sus necesidades individuales.

La comunidad ha compartido sus progresos y experiencias en redes sociales, generando un impacto positivo y visible.

Andrea Díaz De Moya expresó: “Quiero que todos vean al autocuidado como algo que puede ser cool, algo que puede integrarse en la vida diaria de una manera divertida y sostenible. El autocuidado no es un lujo. Es una necesidad que nos da energía, nos revitaliza, nos prepara para el futuro y, en ocasiones, nos ayuda a superar los momentos más difíciles”.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/rosalia-de-moya--andrea-diaz--ney-diaz.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/rosalia-de-moya--andrea-diaz--ney-diaz.jpg Rosalía De Moya, Andrea Díaz y Ney Díaz. (FUENTE EXTERNA) imagen" tipo="30" title="Dar clic para editar placeholder">

El primer encuentro presencial, llevado a cabo en el gimnasio Motion Cue, ofreció a los asistentes la oportunidad de desconectarse, ejercitarse y disfrutar de una clase retadora de pilates, impartida por Emil Dotel, su CEO y fundador.

Este evento no solo permitió a los participantes compartir sus logros, sino también establecer nuevas amistades y descubrir actividades que promueven el bienestar.

Marcas de autocuidado seleccionadas cuidadosamente por Andrea —como Danone, Caserío, Avène (Grupo Mallén), Evian, Avena Americana, The Bookstore by Intras, High Noon (La Bodega), Hatsu, Milkshake, When Beauty (Sued&Fargesa) y Saphira (COFACA)— se unieron al evento ofreciendo brindis y productos que complementaron la experiencia de los participantes.

Nuevo reto

El próximo encuentro de la comunidad se llevará a cabo el 24 de agosto en Motion Cue, donde se realizará una clase de acondicionamiento físico que incluirá ejercicios de fuerza, cardio y flexibilidad.

Si están interesados en participar en futuras ediciones del reto "Cuidarte es cool", Andrea ha creado una lista de espera y está desarrollando nuevas ideas para encuentros que continúen fomentando el bienestar en esta comunidad especial. Pueden informarse mejor en la cuenta de Instagram @andreadiazdemoya.

Leer más Hábitos para iniciar el camino hacia el bienestar