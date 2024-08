RD Bridal Week 2024: tres días de tendencias nupciales

Propuestas frescas y moderna,s sin dejar de un lado la supremacía propia que debe evocar un traje para novia y novio, dio contexto al anuncio del RD Bridal Week 2024, a desarrollarse del 6 al 8 de septiembre en el Hotel Kimpton Las Mercedes, Ciudad Colonial.

El evento se inició con la interpretación magistral del Ave María, seguido de un desfile de de trajes tanto para él como para ella. Cuando la fila se completó, Sócrates McKinney, organizador del evento, se presentó al escenario muy emocionado y con palabras de gratitud a quienes les han brindado su apoyo.

Aseguró que serán serán tres días llenos de glamur, experiencias, tendencias de moda nupcial y de decoración, en el marco perfecto que ofrece este hermoso hotel.

El evento contará con la participación de reconocidos diseñadores y casas de moda nupcial del país, quienes, unidos a destacados decoradores presentarán las últimas tendencias en el "RD Bridal Showroom", espacio de exhibición conceptualizado por la afanada wedding planner internacional Mirta Sánchez, presidenta de ABERD.

En tanto que, Marta Amengual, directora general del hotel, expresó manifestó que su complacencia por recibir un evento como este en el Kimpton Las Mercedes.

"Estamos seguros de que será el escenario ideal para las bodas futuras y ofrecerá a todos los asistentes una experiencia memorable", agregó.

Detalles del evento

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/15/-f4a9806.jpg Sócrates McKinney al ofrecer los detalles. (KEVIN RIVAS)

La agenda incluye los desfiles de renombrados diseñadores como Giannina Azar, Gabriela Álvarez, José Jhan, Vladimil Jiménez, Leonardo Fifth Ave, La Novea, Masculino Formal, Manuel Febrille, Melkis Díaz, Rafael Rivero, Arcadio Díaz, Bride to Be, Michelle Reynoso, The White Dress, Isabel Reynoso y Laura García.

Además, se llevarán a cabo charlas especializadas como "Cásate con Estilo" por los estilistas Raúl Cohen y Giovanna Podestá, y "Si al Look Correcto" con Martín Valdez y Lil Cespedes, entre otras.

Como cierre la sala de desfile Farah Cabrera, nombrada en homenaje a la diseñadora dominicana, será transformado para celebrar desde las 11:30 de la mañana el "Bridal Brunch", donde los futuros contrayentes podrán invitar a sus cortejos, madrinas y amistades a festejar su futura unión en una experiencia inolvidable.

Incluirá música, charlas, moda, decoración y la exquisita oferta gastronómica del hotel, a cargo de su chef ejecutivo Cosimo Urso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/15/-f4a9673.jpg Braulio Segura y José Jhan. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/15/-f4a9685.jpg Gina Hernández, Joan González y Paola González. (KEVIN RIVAS)