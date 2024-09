Celebran el RD Bridal Week 2024

La Ciudad Colonial de Santo Domingo recibió la edición fashion del RD Bridal Week 2024, que se llevó a cabo en el Hotel Kimpton Las Mercedes.

Marta Amengual, directora general del hotel, expresó: "Fue un honor recibir este evento de gran magnitud en nuestro hotel. Estamos seguros de que ha sido el escenario ideal para inspirar a todos los futuros novios".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/foto-principal---marta-amengual-y-socrates-mckinney-min.jpg Marta Amengual y Sócrates McKinney. (FUENTE EXTERNA)

Sócrates McKinney, conocido como el "Gurú de la Moda Dominicana", afirmó: "Bridal Week ha vuelto por la puerta grande con una edición inolvidable; logrando con más fuerza el visibilizar la calidad profesional de la cadena de valor de las industrias de las bodas y el diseño de modas de nuestro país ".

Durante el evento, el salón Hostos se transformó en el "Bridal Showroom" que te recibía con un emocionante homenaje a la Virgen de Las Mercedes. Bajo la dirección creativa de Mirta Sánchez esta galería presentó unidos diseñadores de moda y diseñadores de bodas.

La sala "Farah Cabrera" resultó pequeña para la gran cantidad de público que se interesaron en asistir. Dos días antes de las iniciativas todos los desfiles estaban sold out.

El desfile de apertura estuvo a cargo de José Jhan, Gabriela Álvarez, Arcadio Díaz y la maestra Giannina Azar, quienes presentaron colecciones que marcaron tendencia en moda nupcial. El sábado continuó con una intensa jornada de 12 desfiles.

El primer grupo incluyó a Calpo by Vladimil Jiménez, Laura García, Manuel Febrillet y Bride to Be. El segundo desfile presentó las creaciones de Rafael Rivero, Masculino Formal, La Novea, Isabel Reynoso y Melkis Díaz. La jornada culminó con las pasarelas de The White Dress, Leonardo Fifth Ave y Michelle Reynoso.

Además de los desfiles, los asistentes disfrutaron de charlas especializadas y talleres que ofrecieron valiosa información y consejos a los asistentes. Entre ellas, "Cásate con Estilo" impartida por los estilistas Radhamés Espíritu y Joselo Franjul, "Sí al Look Correcto" a cargo de Martín Valdez y Lil Céspedes, "Prepárate para Lucir" por William Guinand y Karla Taveras, y una charla magistral de Sócrates McKinney titulada "No dejaré que arruines mi boda", que brindó consejos valiosos para planificar la boda perfecta con el humor que lo caracteriza.

El broche de cierre fue el espectacular "Bridal Brunch" coordinado por Pedro Vargas e Ileana Then. Durante cuatro horas, las parejas junto a sus seres queridos y sus wedding planners, disfrutaron en un ambiente hermosamente decorado por los mejores wedding planners del país, con música, demostraciones y la exquisita oferta gastronómica del hotel preparada por su chef Cosimo Urso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/cosimo-urso-estela-coiscou-marta-amengual-y-barbara-maria.jpeg Cosimo Urso, Estela Coiscou, Marta Amengual y Barbara María. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/ivania-de-will-y-rosa-adela-serulle.jpg Ivania de Will y Rosa Adela Serulle. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/jose-manuel-martin-de-oliva-y-teresa-sullivan.jpg José Manuel Martin de Oliva y Teresa Sullivan. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/lily-mateo-yubelkis-peralta-nayelin-aquino-yaderin-aquino-y-laura-baez.jpg Lily Mateo, Yubelkis Peralta, Nayelin Aquino, Yaderin Aquino y Laura Báez. (FUENTE EXTERNA)