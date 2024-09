Un joven YouTuber es el nuevo millonario del Loto 5 y Loto 5+ de La Primera

Jeison Peralta González se convirtió en el nuevo ganador de 3 millones de pesos, gracias al juego Loto 5 de La Primera.

Jeison, un emprendedor residente en la Urbanización La Estancia, provincia de Puerto Plata, ha estado emprendiendo en diferentes oficios durante más de siete años, como vendedor de bienes raíces y YouTuber en el mundo de la comunicación digital.

El joven de 25 años refirió que realizaba sus jugadas todas las semanas con el propósito de convertirse algún día en un afortunado ganador.

"Mi sueño es seguir emprendiendo, llegar lejos y salir adelante, para asegurar que cuando tenga hijos, pueda darles una buena educación y crianza. Este premio lo dejaré reservado para poder aprovecharlo cuando se presente una oportunidad de inversión", manifestó Jeison.

Jeison explicó: "Fue mi esposa quien se dio cuenta. Yo juego, pero casi nunca estoy atento a los resultados. Mi esposa me dijo: 'Creo que te ganaste el Loto de La Primera', y yo le respondí: '¡No! Falta un número y el del Loto 5+', pero cuando verifiqué detenidamente, me di cuenta de que, efectivamente, me lo había ganado. A seguir jugándola con más fe para ganarme los 30 millones del Loto 5+".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/12/joven-loto-2.jpeg

Peralta González realizó su jugada en la agencia 03-942050, ubicada en el sector La Estancia, provincia de Puerto Plata. Los números ganadores fueron 01-10-32-33-37 del sorteo No. 611 del 7 de agosto de 2024.

Otra ganadora fue María del Carmen Tavárez Batista, representante de ventas, quien vendió la jugada ganadora. María del Carmen ha trabajado un año como representante de ventas en La Primera y recibirá 30,000 pesos, equivalente al 1 % del premio, por su desempeño e incentivo a las ventas.

Sobre Loto 5 y Loto 5+

El Loto 5 es un sorteo millonario no acumulativo que se lleva a cabo diariamente a las 08:00 de la noche en las instalaciones de "LA PRIMERA... Tu Lotería".

Este emocionante juego consiste en seleccionar cinco números del uno al 38, con un valor de 20 pesos por jugada. El premio mayor es de 3 millones de pesos al acertar los cinco números en cualquier orden. Por 10 pesos adicionales, al elegir un número adicional del uno al 10, se puede ganar 30 millones con el Loto 5+.

También se premian las jugadas que aciertan cuatro, tres y dos números en cualquier orden, siendo el juego millonario más fácil de ganar.