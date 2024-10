La Caja Rosa anuncia su campaña "Belleza por una causa"

La plataforma La Caja Rosa regresa este 2024 con su campaña "Belleza por una causa", en apoyo a la mujer dominicana que padece cáncer de mama.

La iniciativa se hace a propósito de ser octubre el mes de la sensibilización y prevención sobre el cáncer más frecuente y el que cobra más vida entre la población femenina de América Latina.

Esta iniciativa en favor de la asociación "Mujeres Solidarias", tiene como propósito ayudar a estas féminas para que puedan tener los medicamentos y tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida, y al mismo tiempo, que quienes adquieran una "Caja de Belleza" pueden sentirse parte de este proyecto.

Mayi Aristy, fundadora del proyecto, manifestó que en cada caja los suscriptores tendrán de ocho a nueve productos de su preferencia, encontrarán tips de belleza y bienestar y lo más importante, es que con cada compra aportarán un granito de arena y formarán parte de "Belleza por una causa".

El público podrá adquirir productos o servicios de marcas como Hawaiian Tropic, Farmaconal, Maka, Deya, Say Hi Beauty, Sportline, Marti Derm, Milk Shake, When Beauty, Lactoval, Patners, Jergens, Avene, Ducray, Dr Teals. Morocanoil, Aderma, Matrix, Biolage, Monabel y ProCare, entre otros.

En esta cuarta edición, La Caja Rosa seguirá sorprendido con cada caja abierta y además estará cerrando esta campaña por todo lo alto con la tercera edición de la "Caminata Rosa", el sábado 26 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde en el Parque Iberoamérica.

Esta actividad promete ser toda una tarde de amor y solidaridad en el que las usuarias podrán disfrutar de experiencias de belleza y bienestar, además de muchas sorpresas para ellas. Las boletas están a la venta a través de www.lacajarosa.com

Sobre La Caja Rosa

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/07/image-asset.jpeg Esta iniciativa en favor de la asociación "Mujeres Solidarias", tiene como propósito ayudar a estas féminas para que puedan tener los medicamentos y tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida. (FUENTE EXTERNA)

La Caja Rosa es un kit de belleza, que tiene la misión de hacer del bienestar y la belleza componentes que la mujer obtenga a diario y le permitan sentirse a plenitud, probando productos nuevos cada mes.

Mensualmente la caja está compuesta por 5 o 6 productos diferentes, que podrán ser adquiridos por suscripción a través de su página web. El kit incluye:

Cuidado facial

Cuidado corporal

Maquillaje

Cuidado del cabello

Estilo de vida femenino