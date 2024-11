Embajada del Ecuador inaugura exposición "Oro Cuántico" del artista Eddie Mosler

La Embajada de Ecuador en República Dominicana y el Centro Cultural Quinta Dominica dejaron formalmente la colección “Oro Cuántico” del artista Eddie Mosler, que permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre.

“Mis obras están conectadas al origen original del universo no a la creencia… comencé trabajando primero en el origen del color y yo nunca me imaginé que iba a llegar al origen original del universo, pero ha sido un proceso muy interesante porque el día que me llegó esa información realmente valió la pena todo el esfuerzo y el enfoque de la parte artística”, nos indicó el artista durante la inauguración.

Sobre la temática explicó que las 22 pinturas están cimentadas en nueve portales cuánticos y una segunda frecuencia trabajada en polígonos cuánticos de 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99 lados en la parte astral.

"El oro es el mejor conector tanto en la parte física como en la parte astral de la información" Eddie Mosler artista “

Mientras que en la parte terrenal los trabajo son rectángulos y cuadrados para que puedan materializar esa energía y evolucionar hacia manera más rápida, agregó el pintor ecuatoriano.

“La idea es llegar en próximas exposiciones a hacer ya portales comenzando en 111 o sea, el portal 111 acabando en el 999 pero eso lo pienso hacer el próximo año en Europa”, adelantó, mientras reveló que su intención es regresar a República Dominicana con portales más elevados.

Función de cada obra

Una pintura o escultura suele vincularse con las vivencias de su creador, de sus investigaciones e interacciones. La llevamos a un espacio para adornar y enriquecer su aspecto visual, pero las del maestro Eddie Mosler van mucho más allá y según sus propias palabras cumplen tres funciones:

La obra tiene movimiento y cambia cada segundo.

Absorbe cualquier energía negativa, o sea, tiene movimiento, por lo que es capaz de transformar la energía, limpiando el espacio.

Se conectan con las actualizaciones del universo, que a su vez se resetea cada 9 nanosegundos.

