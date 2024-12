Entregan remozamiento del Conservatorio Nacional de Música

El Ministerio de Cultura hizo entrega formal de la infraestructura remozada del Conservatorio Nacional de Música (CNM), como parte del programa de readecuación de infraestructuras educativas y culturales.

Fue un acto lleno de momentos interesantes que incluyó la presentación artística de la Orquesta Juan Pablo Duarte, dirigida por José Luis Ureña y la develación de una tarja que reconoce el centro como socio colaborador de Berkle College of Music, la universidad privada de música más grande del mundo.

El evento fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; la ministra de Cultura, Milagros Germán; Marinella Sallent Abreu, directora general de Bellas Artes; y Nadia Nicola, directora del CNM.

Por parte de Barkle, estuvo Ron Savage, director ejecutivo; y Jason Camelio, vicepresidente adjunto de Iniciativas Globales. Todos ellos protagonizaron el corte de cinta.

Discursos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/03/whatsapp-image-2024-11-25-at-9.16.00-pm.jpeg La Orquesta Juan Pablo Duarte deleitó a los presentes. (KEVIN RIVAS)

Entre las intervenciones de la actividad estuvo la de la ministra Germán, quien consideró al conservatorio como la entidad académica musical más prestigiosa de República Dominicana, por lo que nunca serán suficientes los esfuerzos realizados para elevar la calidad de sus servicios.

"El remozamiento de este espacio y la adecuación de su currículo académico para adaptarlo a las nuevas tendencias en materia de formación musical han sido tareas fundamentales de nuestra gestión para fortalecer el sector cultural y brindar nuevas oportunidades de formación, desarrollo y visibilidad a los artistas y creadores dominicanos", agregó.

En tanto que, el discurso de la directora del CNM fue muy emotivo. "Las futuras generaciones hablarán de esta noche y de este nuevo comienzo, hablarán de todo el esfuerzo y los sueños de tanta gente amada que sembró su corazón en este lugar".

Asimismo, el director ejecutivo de Berklee College of Music, se mostró muy emocionado del momento que estaba presenciando y expresó a la orquesta que "No saben lo orgulloso que me siento de ustedes".