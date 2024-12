Diesco recibe reconocimiento internacional a la innovación AmeriStar 2024

Diesco recibió el prestigioso premio de "Innovación" del Ameristar 2024 por su revolucionario Galón PET con asa integrada de su marca Cristalia Premium Water.

El reconocimiento fue otorgado por el Institute of Packaging Professionals (IoPP), por sus siglas en inglés, durante la ceremonia anual del Pack Expo 2024, un evento organizado por la Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI).

Esta organización líder a nivel global une a toda la industria de embalaje y la cadena de suministro de fabricación de empaques internacionalmente, valorando la adopción de tecnologías avanzadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/28/diesco-3.jpeg

Este galardón resaltó la visión de Diesco en el desarrollo responsable y la mejora continua en sus procesos, en esta oportunidad a través de Cristalia, su marca líder de agua embotellada en Puerto Rico.

"Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad, dos pilares fundamentales de nuestra filosofía empresarial, donde se apuesta por la eficiencia operativa, tecnología de vanguardia como la utilizada de BottleOne en este Galón y la mejora continua de la experiencia de nuestros clientes", comentó Manuel Diez Cabral, CEO de Diesco.

Con este desarrollo, un logro integral de sus empresas Pac Tech en Puerto Rico y Polyplas Dominicana , Diesco ha obtenido una mejora significativa en el diseño del empaque, que además minimiza la huella de carbono al reducir el uso de materiales como el cartón corrugado y que es 100 % reciclable.

