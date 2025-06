El doctor Ramón Saldaña Matar recibe reconocimiento

El Dr. Ramón Antonio Saldaña Matar fue reconocido con el "Prize to the Medical by Achievement for a Better Life", que entrega la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM).

La distinción se hizo durante su LIII Premiación Internacional en Salud, celebrada en Montevideo, Uruguay.

Este reconocimiento que lo califica como "el mejor y más destacado médico" 2024-2025, destaca la trayectoria profesional, el compromiso humano y el aporte científico del Dr. Saldaña Matar en el campo de la Bio-Ortopedia, Medicina Regenerativa y la Terapia Celular, en la República Dominicana.

"Recibo este reconocimiento con mucha humildad y la misma me compromete a continuar elevando los estándares de atención para cada paciente, con ética, humanidad y tecnología de vanguardia", expresó el Dr. Saldaña tras recibir la notificación oficial del reconocimiento.

Sobre el reconocido

El Dr. Saldaña Matar es especialista en Cirugía Ortopédica , Traumatólogo y Artroscopista .

, y . Es el Director Médico del Centro Orthobioscience , ubicado en La Romana, República Dominicana, una institución reconocida por su enfoque en la investigación científica , la innovación y el tratamiento integral en Bio-ortopedia y Medicina Regenerativa .

, ubicado en La Romana, República Dominicana, una institución reconocida por su enfoque en la , la innovación y el tratamiento integral en y . Cuenta con una sólida formación académica en República Dominicana y México, con más de 15 años de experiencia en Cirugía Mínimamente Invasiva y Artroscopia .

en República Dominicana y México, con más de 15 años de experiencia en y . Su experiencia también abarca áreas como Medicina Regenerativa , Terapia Celular , Ozonoterapia , Medicina Hiperbárica y Cirugía Endoscópica de Columna, por la AO Spine.

, , , Medicina Hiperbárica y Cirugía Endoscópica de Columna, por la AO Spine. Es miembro activo de destacadas sociedades médicas internacionales como ISAKOS , ICRS , AAOS , ISSCA, AO Trauma Latinoamérica y el Medical Council Of Canadá.

, , , ISSCA, AO Trauma Latinoamérica y el Medical Council Of Canadá. En el ámbito local, ha ocupado funciones de liderazgo en la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología (SDOT), donde actualmente se desempeña como Coordinador Académico Nacional (2023-2025) y es uno de los precursores del Capítulo de Artroscopia de dicha sociedad.