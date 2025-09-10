Reconocen a José Miguel y Roberto Bonetti por su trayectoria empresarial y social

Con más de siete décadas de trayectoria marcada por la visión empresarial y el compromiso social, José Miguel y Roberto Bonetti Guerra fueron homenajeados en el marco de la celebración del 62 Aniversario del Club Mauricio Báez, donde se resaltó su aporte a la construcción de una República Dominicana más próspera y competitiva.

La distinción reconoció los aportes realizados a través de Grupo SID y sus empresas –MercaSID, Induveca, Induspalma y Escogido–, cuyo impacto ha sido clave en el desarrollo económico y social del país.

Durante sus palabras de agradecimiento, el presidente del Consejo de Administración de Grupo SID, José Miguel Bonetti, expresó que el Club Mauricio Báez representa un aliado natural, pues comparte el propósito de la empresa de generar bienestar y oportunidades.

"Creemos firmemente que el verdadero desarrollo de una nación comienza allí donde las comunidades se fortalecen y los jóvenes encuentran espacios para crecer, aprender y soñar, convencidos de que invertir en las personas es, en última instancia, invertir en el futuro de nuestro país", manifestó junto a su hermano.

El reconocimiento fue entregado por el presidente del club, José Domínguez, y por el presidente ad vitam, Leonardo Heredia (Leo Corporán), quienes resaltaron el legado de los empresarios como un ejemplo de inspiración en el sector privado.

El evento reunió a destacadas personalidades del ámbito empresarial, gubernamental, deportivo y social, entre ellos los ministros David Collado, Kelvin Cruz y Roberto Ángel Salcedo, así como Milagros Ortiz Bosch, el Dr. José Joaquín Puello, Jesús Antonio Vásquez, Luis Rafael Mejía y José P. Monegro, quienes acompañaron al Club Mauricio Báez en esta conmemoración especial.

Sobre Grupo SID

Grupo SID es uno de los conglomerados de consumo masivo más importantes de la República Dominicana, con más de 2,000 productos y presencia en 21 países.

Reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, su modelo de negocio está basado en la sostenibilidad y en los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, en alianza con marcas de prestigio internacional.