Doctor Ricardo Domingo recibe certificación de excelencia en el XXVIII Congreso Mundial de IFSO

Luis Vicente Berti le entrega el certificado a Ricardo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco del XXVIII Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO), el cirujano general, oncólogo, laparoscopista y bariátrico, Ricardo Domingo, recibió la Certificación de Excelencia Medalla de Oro en Cirugía Bariátrica y Metabólica, en la ciudad de Santiago de Chile.

Esta distinción es un reconocimiento a su ardua trayectoria como cirujano bariátrico, comprometido con la excelencia médica y por haber completado satisfactoriamente la evaluación de los estándares de calidad exigidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-2-edgardo-saavedra-sergio-aparicio-y-ricardo-domingo-dece2107.jpg Edgardo Saavedra, Sergio Aparicio y Ricardo Domingo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/especialistas-premiados-de-latinoamerica-489c3ea7.jpg Especialistas premiados de Latinoamérica. (FUENTE EXTERNA)

En tal sentido, el doctor Ricardo Domingo visiblemente emocionado, al recibir la certificación destacó:

"Hoy vivo un momento histórico en mi carrera, he recibido la certificación de excelencia medalla de oro en cirugía bariátrica y metabólica en el XXVIII Congreso Mundial de IFSO, me honra ser parte de los primeros diez médicos latinoamericanos en obtenerla, y el primero en la República Dominicana".

El especialista siguió diciendo "gracias al presidente de la Federación Internacional de Cirugía para la Obesidad y la Diabetes (IFSO) para Latinoamérica y el Caribe (IFSO-LAC), doctor Sergio Aparicio y al comité seleccionador, por reconocer mi trabajo de 25 años como cirujano bariátrico. Esta certificación representa un compromiso de excelencia en cada uno de mis pacientes".

Encuentro científico

El congreso realizado bajo el lema: "Terapias Combinadas: El Amanecer de una Nueva Era", reunió a líderes globales en el tratamiento de la obesidad para explorar innovadoras técnicas quirúrgicas, nuevos medicamentos y terapias endoscópicas.

Enmarcado por los impresionantes paisajes y la vibrante cultura de Chile, encuentro donde se ofrecieron sesiones científicas, talleres y oportunidades de networking para transformar el futuro del cuidado de la obesidad.

Sobre IFSO

La Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y los Trastornos Metabólicos (IFSO), es una organización científica y profesional que reúne a asociaciones nacionales de cirujanos bariátricos y profesionales de la salud para mejorar el tratamiento de pacientes con obesidad severa y trastornos metabólicos.

Está compuesta por asociaciones nacionales de cirujanos bariátricos. Actualmente, cuenta con unas 72 asociaciones miembros oficiales.