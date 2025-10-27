×
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana reconoce a sus principales agencias de viajes aliadas

La iniciativa busca fortalecer los lazos de colaboración y destacar el esfuerzo de quienes han contribuido al posicionamiento

    Expandir imagen
    Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana reconoce a sus principales agencias de viajes aliadas
    Agencia Turinter ganó el primer lugar en la categoría de Grupos. (FUENTE EXTERNA)

    Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana realizó un evento especial de reconocimiento a las agencias de viajes que se han destacado por su desempeño y contribución en la comercialización del hotel durante el presente año.

    El encuentro que fue celebrado en las instalaciones del Hotel Aloft/Marriott Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, busca fortalecer los lazos de colaboración con las agencias aliadas y destacar el esfuerzo de quienes han contribuido al posicionamiento del hotel como uno de los complejos turísticos más reconocidos y exitosos del Caribe.

    Ramón Romero, director de Comercial del hotel, al ofrecer las palabras centrales del evento dijo:

    "Cabe destacar que Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana es el único hotel en República Dominicana que realiza un evento anual de reconocimiento exclusivo para las agencias de viajes, reafirmando así su compromiso con el sector y su valoración hacia quienes contribuyen directamente al éxito de la propiedad".

    Renglones

    Expandir imagen
    GniALL se alzó con el primer premio en la categoría Reservas Individuales.
    GniALL se alzó con el primer premio en la categoría Reservas Individuales. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Grupo González fue el ganador del segundo lugar en la categoría Reservas Individuales.
    Grupo González fue el ganador del segundo lugar en la categoría Reservas Individuales. (FUENTE EXTERNA)

     Las agencias reconocidas fueron premiadas en dos renglones top producers, y en la categoría Grupos el tercer lugar lo recibió Expert Travellers, el segundo lugar Turenlaces y el primer premio fue Turinter. Mientras que las agencias top producers en la categoría Reservas Individuales fueron:

    • GniALL se alzó con el primer premio.
    • Grupo González, en segundo lugar. 
    • Expert Travellers, en tercer lugar.

    El evento contó con la participación de representantes del sector turístico nacional, ejecutivos del hotel y miembros de la prensa especializada, reafirmando el compromiso de Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana con el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y la excelencia en el servicio.

