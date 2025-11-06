Amadita es reconocida como la empresa número uno del Sector Salud en RD

Alberto Bergés González, presidente de Amadita, expresó su agradecimiento por el logro alcanzado por esta empresa. ( FUENTE EXTERNA )

Amadita Laboratorio Clínico ha sido reconocida como la empresa número uno (1) del Sector Salud con mejor reputación corporativa de República Dominicana, de conformidad con la clasificación general elaborada por Merco, el monitor corporativo de referencia en Iberoamérica.

Así mismo, ocupa el tercer lugar entre las cinco mejores empresas para la población general en el 2025 y además ocupa la posición 30 en el ranking general de las 100 empresas con mejor reputación corporativa de República Dominicana,

siendo de hecho el único laboratorio clínico presente en el top 100, una distinción que reafirma su compromiso con la excelencia, la ética y la confianza pública.

El informe Merco 2025 se construye a partir de rigurosas evaluaciones de directivos empresariales, expertos del ámbito económico y social, actores institucionales, consumidores y técnicas de verificación independiente de KPMG. Esta distinción reconoce el impacto positivo, sostenible y transparente de Amadita, así como sus buenas prácticas de gobierno corporativo, gestión ética y responsabilidad social empresarial.

Alberto Bergés González, presidente de Amadita, expresó su agradecimiento por este logro: "Liderar la categoría de salud, estar entre las 3 empresas mejor valoradas por la población general y ser incluidos entre las 30 empresas generales con mejor reputación corporativa en República Dominicana representa un gran honor y una profunda motivación para todo nuestro equipo. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso constante con la gobernanza, la profesionalización, la calidad, la innovación y la responsabilidad social, así como la vocación de servicio que nos impulsa cada día".

"Agradecemos la confianza de nuestros pacientes, el respaldo de nuestros aliados y la entrega de nuestro talento humano, quienes hacen posible que sigamos construyendo una empresa sólida, confiable y orientada al bien común. Continuaremos trabajando con visión de futuro para aportar a la salud y al desarrollo sostenible de República Dominicana", agregó

Este reconocimiento reafirma el liderazgo institucional de Amadita en el sector salud dominicano, validando su modelo de gestión profesional y ética, basado en la creación de valor sostenible y en el propósito de servir con excelencia a la sociedad.

La inclusión en este ranking consolida la estrategia de Amadita de preservar y fortalecer sus activos intangibles la reputación, la confianza y el capital humano como pilares esenciales para la sostenibilidad y continuidad generacional de la empresa.

Sobre Amadita

Amadita es una institución dominicana con más de sesenta y cinco años de experiencia en el sector salud y diagnóstico clínico. Fundada sobre valores familiares y empresariales sólidos, la organización se distingue por su visión de largo plazo, su enfoque en la innovación y su cuidado cercano y humano hacia cada paciente.

A través de una red de sucursales y laboratorios especializados, Amadita mantiene su compromiso con el bienestar social, la excelencia médica y la contribución al desarrollo sostenible de República Dominicana.