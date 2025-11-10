La Academia de Arqueología Italiana reconoce la trayectoria de Irene Pérez Guerra

La Academia Arqueológica Italiana realizó un acto solemne en la ciudad de Bellagio donde se reconocieron importantes profesionales de las áreas científicas y en esta ocasión a la lingüista dominicana, Irene Pérez Guerra, por su destacada y vasta trayectoria profesional y méritos académicos.

Pérez Guerra agradeció tan alta estima y expresó su satisfacción por ser elegida una de las figuras reconocidas por su trabajo durante más de 30 años en el ejercicio de su carrera, donde se ha destacado como investigadora, lingüista de la cultura hispánica.

La dominicana exhortó a las instituciones dominicanas a reconocer la trayectoria en el ámbito histórico-cultural y lingüístico en República Dominicana, "ya que tenemos grandes hombres y mujeres que han entregado su vida al estudio y conocimiento".

El acto fue presidido por la vicepresidenta de la Academia Arqueológica Italiana, la doctora Mónica Lavino Mariani.

Más

Hasta el momento tres dominicanos han sido distinguidos con alto honor: Mario Collado hijo, Katheline Martínez y ahora Irene Pérez Guerra .

han sido distinguidos con alto honor: Mario Collado hijo, Katheline Martínez y ahora . La academia reconoce las diferentes áreas capítulos relacionados con la ciencia.